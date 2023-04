Vzpouru v Súdánu vede oblíbenec Moskvy. Ovládá doly na zlato, které proudí do Ruska

Je mimořádně vysoký, skoro negramotný a lačný po absolutní moci, říkají odborníci o jedné z momentálně nejdůležitějších postav boje o moc v Súdánu. Původně se generál Mohamed Hamdan Dagalo živil jako obchodník s velbloudy. Udělal ale vojenskou kariéru, pokud se to tak dá nazvat: v Súdánu vedl milice zvané Džandžavíd, které plenily a vraždily v regionu Dárfúr.

Roky byl pravou rukou diktátora Omara Bašíra, hledaného Mezinárodním trestním tribunálem kvůli genocidě a zločinům v Dárfúru, kde zemřely statisíce lidí. Teď má generál Dagalo sám na dosah diktátorské pravomoci. Jeho milice nazvané Jednotky rychlého nasazení (RSF) se o víkendu vzbouřily proti armádě.

Vyvrcholily tak spory o to, kdo stane v čele vojenského režimu. Dagalovým původním spojencem, avšak nyní rivalem je šéf armády, generál Abdal Fattáh Burhán. Od soboty je v metropoli Chartúmu i jinde nejméně sto mrtvých. Bojuje se o prezidentský palác, budovu státní televize a základny na mnoha místech země. Obě strany nasadily letadla, která bombardují cíle z nízké výšky.

Situace v Chartúmu je pro civilisty velmi složitá. Dochází pitná voda a potraviny, nefunguje elektřina.

Za tvrdým bojem o dominantní pozici ve vojenském režimu stojí i podpora ze zahraničí. Zatímco Burhána podporuje Egypt, Dagalo je koněm Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Poslal například své vojáky do Jemenu, aby pomáhali v tamní válce koalici vedené právě Saúdskou Arábií.

Ale především: Dagalo je mužem udržujícím velmi dobré vztahy s Jevgenijem Prigožinem, majitelem ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny. Té, která už několik měsíců útočí na ukrajinský Bachmut.

Výcvik za zlato

Wagnerovci jsou aktivní v několika afrických zemích, kde výměnou za vojenskou podporu a výcvik dostávají k dispozici přístup k nerostnému bohatství. Súdán je přesně tím případem: Wagnerova skupina získala licenci na těžbu zlata v dolech, které ovládá a hlídá právě generál Dagalo.

Velká část zlata ze súdánských dolů končí v Rusku, a to na základě dohody Dagala a Prigožina. Rusko chce také stavět námořní základnu v přístavu Port Sudan v Rudém moři a Dagalo navštívil loni Moskvu.

"Kdyby se wagnerovcům podařilo úplně ovládnout Súdán, spojilo by to různá území, kde mají své zájmy, z Rudého moře do nitra Afriky. Súdán by se stal jejich korunovačním klenotem na kontinentě," uvedl pro americký deník Wall Street Journal bývalý zvláštní pověřenec amerického ministerstva zahraničí pro Súdán Cameron Hudson.

Dagalo neskrývá, že ovládá obchodování se zlatem a že se stal velmi bohatým mužem. "Nejsem první člověk, který vlastní doly na zlato. Ano, je to pravda a nic mě nezastaví v tomto byznysu," řekl nedávno v rozhovoru pro televizi BBC.

Hrozba pro Súdán

"Chce vládnout bez omezení jako diktátor. Jeho ambice neznají hranic," řekl agentuře Reuters o generálovi jeden z opozičních súdánských politiků, který nechtěl být kvůli obavám o svoji bezpečnost jmenován.

Súdánský právník a zastánce přechodu k vládě civilistů Ahmed Gaili rovněž pro Reuters uvedl, že Dagalovo vítězství bude pro Súdán katastrofa. "Jsem přesvědčený, že není jen existenční hrozbou pro přechod Súdánu k demokracii, ale vůbec pro přežití Súdánu jako státu," míní právník.

Video: Záběry z bojů v súdánském hlavním městě (17. 4. 2023)