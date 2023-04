Boje v Súdánu si podle WHO vyžádaly přes 83 životů a 1126 zraněných

Boje v Súdánu si podle Světové zdravotnické organizace (WHO) od čtvrtka vyžádaly přes 83 životů a více než 1126 zraněných. Komplikují navíc přístup ke zdravotní péči. WHO to uvedla v tiskové zprávě. Agentura Reuters v ponděí informovala dokonce o 97 mrtvých od soboty.

V africké zemi se 45 miliony obyvatel spolu o moc soupeří armáda a polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF), které od soboty bojují mimo jiné o nadvládu nad klíčovými místy v metropoli Chartúmu. "Zásoby, které WHO rozdělila zdravotnickým zařízením před nynější eskalací konfliktu, jsou teď vyčerpány a řada z devíti nemocnic v Chartúmu, které přijímají zraněné civilisty, hlásí nedostatek krve, zařízení pro transfúze, nitrožilních tekutin, zdravotnického materiálu," varovala WHO. Související Boje v Súdánu pokračují. Klid zbraní armáda i milice ignorovaly Obě strany konfliktu vyzvala, aby respektovaly neutralitu zdravotnických zařízení a umožnily k nim přístup zraněným. Zvláště v hlavním městě je podle organizace situace pro doktory, sestry i pacienty velmi složitá a ohrožuje životy lidí, kteří nutně potřebují zdravotní péči. Hlavní část bojů mezi armádou a RSF propukla v sobotu, není proto zcela jasné, proč WHO zveřejnila čísla od čtvrtka. Ve státě na severovýchodě Afriky ale i v klidnějších dobách dochází opakovaně ke střetům. Reuters uvedl, že si boje od soboty vyžádaly už téměř 100 obětí a 365 zraněných. Údaje agentuře poskytly súdánské lékařské odbory. Výbor súdánských lékařů už ale v neděli informoval o zhruba 600 zraněných. Žádný z těchto údajů není možné nezávisle ověřit. Súdán se potýká s politickou nestabilitou od jara 2019, kdy po několika měsících masových protivládních protestů armáda s pomocí RSF svrhla dlouholetého autoritářského prezidenta Umara Bašíra obviněného z válečných zločinů i genocidy. Moc následně převzala dočasná vláda, v níž byli zastoupeni civilisté i vojáci. Armáda měla předloni na podzim moc předat civilistům, místo toho však provedla převrat. Od soboty se pak spory mezi armádou a RSF vyhrotily natolik, že přerostly v boje.

