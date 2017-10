"Chci jim tím odpustit". Židovka, která za války přišla o rodiče, šije svetry pro německé děti

před 5 hodinami

Video: Youtube

Ester Prishkolniková se narodila v roce 1936 do židovské rodiny v Polsku. Válka ji brzy připravila o oba rodiče a po deportaci do SSSR vyrůstala v sirotčincích na Sibiři. S dětstvím má spjatý hlavně jeden silný pocit: neustále jí byla zima. Už jako malá ale začala plést a činnosti se věnuje dodnes. Po emigraci do Izraele vyrábí Prishkolniková dětské svetry, které její vnučka vozí do Německa. Ester se tak rozhodla vypořádat s ošklivou minulostí, která ji k této zemi kvůli druhé světové válce pojí.

Doporučujeme

Berlín/Tel Aviv - Na severu izraelského města Tel Aviv sedí ve svém domě s výhledem na moře osmdesátiletá Ester Prishkolniková. "Ten kouř jsou tvoji příbuzní." Přeživší z Osvětimi varují, že nenávist se může kdykoli vrátit číst článek Plete. Od rána až do noci. Naučila se to už v sedmi letech. Na sovětské Sibiři tehdy putovala z jednoho sirotčince do druhého. S dětstvím má spojenou hlavně jednu výraznou vzpomínku: pořád jí byla zima. Tenkrát se rozhodla, že začne plést a u činnosti už zůstala. Na stará kolena nyní plete dětské svetry, které její vnučka Lihi Koren vozí do Německa. V roce 1936 narozená Ester si tak hojí staré rány, které má s touto zemí spojené. Židovská rodina Ester přišla na svět do židovské rodiny v polském Krakově. Odtud ale v roce 1939 jako tříletá s rodiči a sestrou musela prchnout před Němci. Nejdříve se dostali na Ukrajinu, kde přišla o matku. Později obě děvčata odešla s otcem na Sibiř. Tam ztratily i druhého rodiče. Poté, co otce odvedly jednotky Rudé armády, začala žít Ester po sirotčincích. A pletla a pletla. Rodiče zastřelili, vesnici spálili. Polsko zažilo za války stovky příběhů Lidic, nikdo je ale nezná číst článek "Myslím, že ta nejsilnější věc, kterou si moje babička z válečného období pamatuje, je evropský chlad. A to, že kolem sebe neměla žádného dospělého, který by ji teple objal," popisuje Esteřina vnučka Lihi ve videu pro server Handelsblatt Global osud své babičky. Ta po válce emigrovala do Izraele. Před časem ji napadlo, že by svetry mohla prodávat v Německu a rozjela kampaň na Facebooku. Letos sedmého října už v Berlíně prodávala prvních sto dětských svršků. A nebyla o ně nouze, jak ze strany německých rodin, tak i izraelských. Prodejní prostor vyzdobila rodinnými fotografiemi a taky kaštany. Ty jsou její druhou velkou vzpomínkou na dětství. Naučte se odpouštět jako babička Vnučka Lihi věří, že je to pro babičku určitá forma terapie - prodávat v Německu svetry vyrobené v Izraeli. "Říká, že všichni by se měli naučit umět odpouštět způsobem jako ona," vysvětluje. Dnes jsou už Němci jiní, tvrdí samotná Ester. Neskrývá ani to, že podporuje politiku otevřených dveří německé kancléřky Angely Merkelové. Současná uprchlická krize ji trápí, o běžence má strach. Mimo jiné proto, že je díky vlastním tragickým zkušenostem dokáže velmi dobře pochopit. Izrael pohledem dvanácti světových fotografů - to je výstava This Place v pražském centru DOX. Josef Koudelka popisuje, proč fotil právě bariéru oddělující Izrael a Západní břeh Jordánu. | Video: DVTV | 15:10

Související