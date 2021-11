Výdej přes okénko nás nezachrání, jsme na kolenou, stěžují si restaurace na Slovensku

Gastronomické podniky na Slovensku doufaly, že i po zpřísnění koronavirových omezení budou moci mít otevřeno alespoň pro zákazníky, kteří jsou očkovaní nebo prodělali onemocnění covid-19. Celostátní uzávěra, jež začala v zemi od půlnoci a prozatím by měla trvat dva týdny, ale postihla i restaurace, kavárny a podobné podniky.

Mohou sice vydávat jídlo přes okénko nebo ho rozvážet, to podle nich ale nepředstavuje dostatečnou kompenzaci. "S doposud nulovou pomocí během třetí vlny stojí gastro sektor doslova nad propastí. Proto provozy urychleně potřebují konkrétní pomoc," řekla Magdaléna Koreny z iniciativy Pomoc pro gastro, která sdružuje více než 600 podniků z gastronomického sektoru.

Ohlášené obnovení některých programů státní pomoci, které platily během dřívější druhé vlny koronavirové nákazy, považují podnikatelé za nedostatečné a podle Koreny povede situace nejen k propouštění zaměstnanců, ale i zániku podniků v sektoru, který zaměstnává kolem 40 tisíc lidí.

"Gastrosektor je na kolenou na celém světě, na Slovensku ovšem ještě o něco více. Lockdown a opatření respektujeme, očekáváme ovšem odpovídající a zejména rychlou pomoc. Ta dosavadní byla totiž, na rozdíl například od Rakouska, vždy zdrcujícím způsobem pomalá," uvedl marketingový šéf přední gastronomické skupiny Medusa a zástupce iniciativy Zachraňme gastro! Ján Laš.

"Meníčka nás nezachrání. Potřebujeme, aby k nám mohli chodit lidi, vyděláváme i na nápojích," řekl číšník z jedné bratislavské hospody poté, co si u něj parta dělníků vyzvedla jídlo zabalené v krabičkách.

Restaurace a podobné podniky patří k nejvíce zasaženým sektorům slovenské ekonomiky v souvislosti s dopady koronavirové nákazy. Už před zahájením takzvaného lockdownu mohly v regionech v nejvyšším stupni epidemického rizika, ve kterém naposledy byly přes dvě třetiny okresů, vydávat jídlo a nápoje pouze přes okénko. Podle Koreny gastronomický sektor zaznamenal největší pokles tržeb za poslední čtyři roky.

Někteří lidé stávající restrikce, které zahrnují i zákaz vycházení s výjimkami, na sociálních sítích kritizovali. Nezamlouvalo se jim rovněž, že základní či střední školy jako riziková místa pro šíření nákazy zůstaly otevřené. Další zase požadovali výhody pro naočkované a připomínali heslo očkovací kampaně, že vakcína je svoboda. Restrikce kritizuje také opozice, která dříve nepodpořila očkování nebo lidi od vakcín odrazovala.

Proti celostátní uzávěře, kterou schválila ve středu vláda kvůli přetíženým nemocnicím a rychlému šíření infekce, se postavila i katolická církev. Na katolickém Slovensku nyní totiž není povoleno ani konání bohoslužeb.

"Opětovný lockdown je zklamáním. Plošný zákaz veřejných bohoslužeb nepovažujeme za přiměřený v situaci, když zůstává množství jiných oblastí života otevřených," napsali katoličtí biskupové.

Vládou zavedený zákaz vycházení obsahuje na tři desítky výjimek. Jde například o cesty do práce, do škol, k lékaři, dále na očkování či na nákup nevyhnutelného zboží. Například obchody s potravinami mohou mít otevřeno pouze od 5:00 do 20:00.

Úřad hlavního hygienika rozeslal na mobilní telefony Slováků zprávu o lockdownu s upozorněním na zpřísnění restrikcí. Uvedl v ní rovněž, že jediným řešením je očkování. Zájem obyvatel země o vakcíny v posledním období sice stoupl, v očkování proti covidu-19 Slovensko ale zaostává za průměrem EU.

Zhruba osm z deseti covidových pacientů ve slovenských nemocnicích není vůbec nebo plně naočkováno.

