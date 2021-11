Antivaxer Fico chytil druhý dech. Tepe do očkování i Čaputové a podpora mu roste

Strany příští německé vládní trojkoalice chtějí zvýšit podíl energií z obnovitelných zdrojů do roku 2030 na 80 procent. Zvýšit by se měl také podíl elektromobility. Cílem je, aby do roku 2030 po německých silnicích jezdilo nejméně 15 milionů elektromobilů. Vyplývá to z koaliční smlouvy, kterou ve středu v Berlíně zveřejnili sociální demokraté (SPD) kancléřského kandidáta Olafa Scholze, Zelení a liberální svobodní demokraté (FDP).