Vůdci skupiny, která chtěla unést guvernérku Michiganu, dostali 19 a 16 let vězení

Druhého z vůdců ozbrojené skupiny, která plánovala únos michiganské guvernérky Gretchen Whitmerové a odpálení mostu v roce 2020, poslal soud na 19 let do vězení. Žalobci požadovali doživotní odnětí svobody.

O trestu pro Barryho Crofta dnes informovala agentura AP. První vůdce a Croftův spolupachatel Adam Fox byl v úterý odsouzen k 16 letům vězení.

Croft, sedmačtyřicetiletý řidič kamionu původem ze státu Delaware, na rozsudek soudce Roberta Jonkera nijak viditelně nereagoval, píše server The Detroit News.

Croft společně s devětatřicetiletým Foxem vedli ozbrojenou skupinu Three Percenters, která se v roce 2020 chtěla vloupat do prázdninového domu Whitmerové, unést ji, postavit ji před "soud" kvůli obvinění z velezrady a hrozit jí popravou. V případě úspěšného únosu za sebou chtěli Three Percenters odpálit most, aby dokázali uprchnout policií, uvedla obžaloba.

"Možná, že (Croft) nebyl mužem na vrcholu hierarchie, který by ovládal další účastníky. Rozhodně ale koordinoval a prosazoval spiknutí a jeho proměnu v čin od počátku až do posledního stadia," řekl státní zástupce Nils Kessler a pokračoval: "Poslední krok by nastal ve chvíli, kdy by se guvernérka objevila na své chatě a skupina by mohla začít realizovat svůj plán."

Vyšetřovatelé uvedli, že skupina chtěla "zažehnout druhou americkou revoluci" a přivést USA na pokraj ozbrojeného konfliktu před blížícími se prezidentskými volbami v roce 2020. Její jednání podnítil odpor vůči pandemickým opatřením, která vláda zavedla proti šíření nemoci covid-19, píše AP. "Mozkem" celé operace byl podle prokuratury Fox.

Whitmerová byla v roce 2020 jednou z předních osobností kampaně současného prezidenta Joea Bidena a veřejně se střetla s tehdejším prezidentem Donaldem Trumpem kvůli své koronavirové politice v Michiganu.

Organizaci Three Percenters rozbili informátoři a agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) v utajení, kteří byli její součástí několik měsíců. Jejich práce vyústila v říjnu 2020 v celkem 14 zatčení. Crofta i Foxe porota shledala vinnými už v srpnu, kromě plánování únosu i ze spolčení za účelem získání výbušných zařízení.

"Nenechám extremisty překazit naši práci. Nikdy také nezlomí mou neochvějnou víru v lidské dobro a slušnost," prohlásila Whitmerová v srpnu v reakci na Foxovo usvědčení. Whitmerová v listopadových volbách post guvernérky obhájila.

Další tři spolupachatele uznal soud v Michiganu vinnými v říjnu. Pete Musico, Joe Morrison a Paul Bellar se podle soudu na spiknutí přímo nepodíleli, odsouzeni byli ale 15. prosince za poskytování materiální podpory teroristické skupině a to na 12, deset a sedm let odnětí svobody.

Pět dalších obviněných v případu pokusu o únos čeká na soud v michiganském okrese Antrim, kde se nachází chata Whitmerové.