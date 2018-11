Smrt na zakázaném ostrově domorodců: Američan si za to může sám, myslí si etnolog

Indický kmen Sentinelců, který žije v absolutní izolaci na odlehlém ostrově v Bengálském zálivu, zabil minulý týden amerického misionáře Johna Allena Chaua. Sentinelci odmítají veškerý kontakt s okolním světem a na Chaua, který chtěl jejich místo navštívit, zaútočili šípy. "Kmeny mají svoje zákony, které musíme respektovat. Když vstoupím někam, kam nemám, tak musím počítat s tím, že mě zabijí," říká v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz etnolog Mnislav Zelený, odborník na domorodé kmeny, který dříve žil mezi indiány.

Může si Američan za svou smrt sám? Neměl se za izolovaným kmenem vůbec vydávat?

Pochopitelně. On si za to může sám. Kmeny mají svoje zákony, které musíme respektovat.

Zvědavost ho neomlouvá?

Jaká zvědavost? Naše zvědavost je vždycky touhou něco získat. Takový je můj postoj. Je to stejné jako s Amazonií. Vždyť se na to podívejte: kamkoliv běloch přijde v Amazonii, tak tam to likviduje - kácí, ničí.

Když tedy chce nějaký cestovatel takové území navštívit třeba pro expediční, vědecké účely, tak nemá šanci?

Ne. Je potřeba je nechat na pokoji. My pořád chceme něco zkoumat. A proč chceme zkoumat? Protože chceme dobývat a chceme z toho něco mít. To je zásadní bělošský postoj - něco vykořisťovat, jinak bychom se na taková místa necpali. To je zásadní rozpor mezi původními kulturami a bělošskou kulturou.

Kamkoliv běloši přišli, tam tisíc let tráva neroste. Celý svět zničili běloši. Oni ty kultury střílí, likvidují, zabíjí, protože z toho chtějí něco mít, jinak by tam nelezli. My jsme predátoři a tak se také chováme.

Předpokládám, že podle vás je tedy správně, že indická vláda považuje ostrov za svrchované území Sentinelců, na které se nevztahují zákony země, čili ani vraždu Američana nebude vyšetřovat.

Já jim fandím, že tohle (Sentinelci) dělají a indická vláda je díky bohu nechává na pokoji. Je správně, že se to nebude nijak vyšetřovat. Když vstoupím někam, kam nemám, musím počítat s tím, že mě zabijí. To je přece normální, ne?

Andamany jsou území, které by se dalo krásně využít pro turistiku, pro byznys. My jsme zkrátka byznysmeni a to oni nejsou. V tom je ten zásadní rozpor.

Sentinelci Sentinelci jsou příslušníci indického kmene, který žije na odlehlém ostrově v souostroví Andamany a Nikobary v Bengálském zálivu.

v souostroví Andamany a Nikobary v Bengálském zálivu. Jde o jedny z posledních lidí ve světě nedotčených moderní civilizací , živí se jako lovci a sběrači.

, živí se jako lovci a sběrači. Vůči cizincům jsou velmi agresivní , například po nich střílí z luků.

, například po nich střílí z luků. Jejich přesný počet není znám, hovoří se o několika desítkách až pěti stovkách. Jsou černé pleti a malého vzrůstu.

V roce 2006 například usmrtili dvojici rybářů, před několika dny amerického misionáře.

A neměly by se tyto kmeny pokusit přizpůsobit naší civilizaci?

Ne, ne a ne. V čem přizpůsobovat? Oni mají svoji kulturu a my ji máme respektovat, a ne aby se oni přizpůsobovali nám. Z jakého důvodu by se oni měli přizpůsobovat nám? To je naše bělošská nadřazenost.

Jsou nějaké podobné případy kmenů, jako jsou Sentinelci, kteří žijí v totální izolaci?

Určitě, v Amazonii jich je celá řada. Například Janomamové.

Sentinelci jsou černé pleti. Zareagovali by třeba jinak, kdyby na ostrov vstoupil černoch, nikoliv běloch?

Ne, to není důležité. Je to zkrátka cizinec, kterým tam nepatří. Je to jejich území. Když my jdeme na cizí území, musíme přece žádat třeba o vízum nebo něco podobného. Nemůžeme vstoupit na cizí území jen tak, ač třeba s dobrým úmyslem. Ten dobrý úmysl je pouze náš dobrý úmysl, ale jde zkrátka o invazi.