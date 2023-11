Zelenskyj odhodil zábrany a řekl to natvrdo. V televizi ho museli "vypípnout"

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si v rozhovoru pro americkou televizi NBC News nebral servítky, když přišla řeč na jeho ruský protějšek Vladimira Putina. Ve vysílání důrazně řekl, že ve válce se Ukrajinci nehodlají vzdát. "My nejsme ochotni dát naši svobodu tomu zas*anému teroristovi Putinovi," prohlásil Zelenskyj.

Jeho ostrá slova na adresu ruského prezidenta museli ve vysílání "vypípnout". Zelenskyj pak také uvedl, že s Ruskem nyní nehodlá vést žádný mírový rozhovor. "V současnosti nemám s Ruskem nemám žádné vazby. Oni znají můj postoj. To je postoj mé země, našeho lidu. Nechceme vést žádný dialog s teroristy," apelovala ukrajinská hlava státu. "Teroristům nemůžeme věřit, protože ti se vždycky vrátí," dodal.

V rozhovoru rovněž odmítl, že by se válka nyní dostala na patové situace, jak nedávno zaznělo od náčelníka ukrajinského generálního štábu Valerije Zalužného. Zároveň americké politiky vyzval k uvolnění dalších prostředků na boj proti Rusku. "Když nás Rusko všechny zabije, zaútočí na státy NATO a vy budete posílat (do války) své syny a dcery," řekl.

Dále v rozhovoru reagoval na slova amerického exprezidenta Donalda Trumpa, který prohlásil, že by v případě znovuzvolení ukončil válku za 24 hodin. Zelenskyj ho na to konto ve vysílání americké televize na Ukrajinu pozval a zdůraznil, že by mu stačilo 24 minut na to, aby mu vysvětlil, že dojednat za jeden den mír na Ukrajině není možné.

Trump, který je favoritem na zisk nominace Republikánské strany do prezidentských voleb konaných za rok, ale zatím nespecifikoval, jakým způsobem by chtěl konec války na Ukrajině dojednat. V květnové diskusi na televizi CNN například uvedl, že by se setkal se Zelenským a s Putinem, a zároveň vyjádřil pochybnosti o adekvátnosti současné americké pomoci Kyjevu.

