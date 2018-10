Hořký den pro vítěze i tlak na vládu Angely Merkelové. Co ukázaly volby v Bavorsku?

Historický propad Křesťansko-sociální unie v sousedním Bavorsku znamená starosti i pro vládu v Berlíně. Přinášíme odpovědi na hlavní otázky.

Proč jsou vítězové vlastně poraženými?

Podruhé za deset let se stalo to, co v Bavorsku desítky let nebývalo zvykem. Tamní Křesťansko-sociální unie ztratila v zemských volbách absolutní většinu a nemůže vládnout sama. Jenže tentokrát si strana odnáší ještě horší výsledek než v roce v 2008, kdy pak sestavila kabinet s liberální FDP. Hůř než letos dopadla CSU ve volbách jen v roce 1950. V neděli od voličů dostala tato vítězná strana podle předběžných prognóz "jen" 37,3 procenta hlasů, před pěti lety to bylo 47,7 procenta.

Debakl to ale není jen pro CSU, dřívější rival jménem sociální demokracie (SPD) je hluboko v poli poražených. Z více než 20 procent při posledních volbách letos spadla na ani ne 10 procent, což je pro ni nejhorší výsledek v Bavorsku od konce 2. světové války. "Zažíváme závěrečný zápas tzv. lidových stran o moc," poznamenal německý magazín Spiegel. CSU spolu se sesterskou Křesťansko-demokratickou unií (CDU) kancléřky Angely Merkelové ztrácí i celostátně, SPD též.

Kdo slaví nejvíc?

Zelení, kteří skončili skoro s 18 procenty hlasů druzí. Pro ně je to navíc poprvé dvouciferný výsledek. Proevropská a migraci otevřená strana ovládla všechna bavorská města nad 100 tisíc obyvatel. Získala v nich podle Süddeutsche Zeitung v průměru 30 procent hlasů, zatímco CSU jen 25 procent. V sousedním Bádensku-Württembersku jsou Zelení u moci, posilují i v celostátních průzkumech.

Druhý "vítěz" má jméno AfD - protestní, protiimigrantská strana se dostala se ziskem okolo 11 procent hlasů do bavorského parlamentu poprvé. Zastoupena je tak už v 15 ze 16 zemských parlamentů. Za dva týdny by se přitom měla dostat i do toho posledního v Hesensku.

Kam se voliči CSU vytratili?

Podle analýzy veřejnoprávní televize ARD ztratila CSU 180 tisíc voličů ve prospěch Zelených a také AfD. Dalších 170 tisíc hlasujících přešlo ke Svobodným voličům (FW). Jde o uskupení, které sdružuje především nezávislé komunální politiky a je celkově třetí se zhruba 11,5 procenty.

Ještě většímu propadu CSU zabránilo to, že strana získala hlasy 200 tisíc dřívějších nevoličů. Své hraje i proměna společnosti, tvrdili před volbami odborníci. V tradičně katolickém Bavorsku chodí aspoň jednou za měsíc do kostela už jen pětina obyvatel, výrazně se rozrůstají města, klesá počet lidí živících se zemědělstvím. Mnohým novým obyvatelům je cizí "vázat se" na jednu stranu - CSU. Vytrácí se obrázek typického voliče - věřící, ženatý Bavor, spíš z menšího města či venkova.

Co lidem vadilo?

Důvodem ztráty voličské přízně je podle pozorovatelů především migrační politika CSU, která je i kvůli svému spojení se sesterskou CDU kancléřky Angely Merkelová nepřijatelná pro část jejích dřívějších voličů, kteří proto podporují AfD.

Další naopak zřejmě odradila snaha CSU vyrovnat se tvrdou protiimigrační rétorikou této protestní straně. Takoví liberálnější voliči pak alternativu mohli najít v Zelených. "Výsledek voleb už teď Bavorsko změnil," myslí si volební lídryně Zelených Katharina Schulzeová.

Podle voličů je za oslabení CSU zodpovědný hlavně předseda CSU, spolkový ministr vnitra a bavorský expremiér Horst Seehofer. Je o tom přesvědčeno 66 procent dotázaných v průzkumu, který zveřejnila televize ARD. Za další zodpovědné Bavoři považují svého premiéra a lídra CSU Markuse Södera (36 procent) a kancléřku Merkelovou (33 procent). Seehofer se jasně stavěl proti azylové politice kancléřky Merkelové. Průzkum ukázal, že to ocenilo jen 40 procent bavorských voličů, 57 procent bylo opačného názoru.

Ani ve vlastní straně přitom v tomto ohledu neměl jasnou podporu. Spolková velká koalice CDU a CSU spolu se sociálními demokraty se stihla za první půlrok pohádat hned dvakrát. Nejprve o vracení uprchlíků na hranicích, následoval spor týkající se šéfa civilní kontrarozvědky Hanse-Georga Maassena. V obou sporech byl Seehofer ústřední postavou.

Skončí šéf strany a spolkový ministr vnitra Seehofer?

Výrazný neúspěch CSU může podle mnohých analytiků znamenat konec jeho politické kariéry. I přes volební debakl chce ale ve všech funkcích zůstat, nepsal v neděli večer web deníku Süddeutsche Zeitung. Není ale vyloučeno, že ho k rezignaci spolustraníci donutí.

Co znamená výsledek z Bavorska pro "velkou" německou politiku?

Bez absolutní většiny v Mnichově může CSU, která je součástí celoněmecké vlády spolu se CDU Angely Merkelové a sociální demokracií, také ztratit svoji schopnost prosazovat se v Berlíně jako advokát bavorských zájmů. Tedy zásadně ztratit vliv. Pokud CSU bude dál padat, bude to podle expertů problém i pro celostátní spojenectví CDU/CSU nejen v příštích spolkových volbách. Duu CDU/CSU zásadně pomáhalo mimo jiné právě i silné postavení bavorské strany.

Už za dva týdny se navíc konají další důležité volby, tentokrát v Hesensku. Propad CSU v Bavorsku spolu se ztrátami sesterské CDU v Hesensku by znovu rozkývat koaliční vládu v Berlíně. Předseda spolkového parlamentu Wolfgang Schäuble (CDU) očekává otřesy uvnitř CDU/CSU a nevyloučil podle německých médií ani novou debatu o kancléřce Merkelové. Zároveň není vyloučené, že bavorský debakl sociální demokracie vyústí ve větší tlak straníků na to, aby SPD opustila berlínský kabinet.

Kdo bude s kým vládnout?

Nejpravděpodobnější varianta: CSU a Svobodní voliči. O této variantě mluví i politici obou uskupení. I podle průzkumů se zamlouvá největšímu počtu dotazovaných. Svobodní voliči, kteří vznikli z komunálních hnutí, jsou už nyní na lokální úrovni silní. A jejich účast na zemské vládě by je mohla učinit ještě silnějšími.

Varianta CSU se Zelenými je méně pravděpodobná. Pokud by takové spojenectví fungovalo, mohlo by CSU modernizovat, míní mnozí komentátoři. Spojení Zelených, SPD, Svobodných voličů a liberální FDP proti CSU nedá v součtu většinu. S populistickou Alternativou pro Německo CSU spolupráci odmítá.