"Jako žena se bojím o svá práva." V předvolební Varšavě se děsí Kaczynského vítězství

Před polskými parlamentními volbami, do kterých zbývá posledních několik dnů, panuje ve Varšavě napětí. Na každém rohu vykukuje z plakátu politik a po silnicích jezdí volební autobusy jednotlivých stran. "Průzkumy předvídají vyrovnaný souboj a nikdo neví, jak volby dopadnou. Je poznat, jak jsou lidé nervózní," říká novinář Jakub Bodziony z politického týdeníku Kultura Liberalna.

Od zvláštní zpravodajky - Varšava v nedělních parlamentních volbách hraje o vše. V posledním prezidentském klání v roce 2020 místní primátor Rafal Trzaskowski z opoziční Občanské platformy jen o jedno procento prohrál se současnou hlavou státu, kandidátem za vládní stranu Právo a spravedlnost Andrzejem Dudou.

Nyní hlavní město vnímá, že má opozice opět šanci. V metropoli mají jasno: konec vlády Práva a spravedlnosti. A Varšavané doufají, že nejsou sami.

"Ještě nevím, koho budu volit, ale vím, koho volit nebudu," říká mladá učitelka divadla Maja. "Nebudu volit Právo a spravedlnost." V hlavním městě na chodce na každém rohu vykukují politici, kteří se blahosklonně usmívají z plakátů a slibují lepší budoucnost. Všechny ale vypadají skoro stejně.

Opozice původně chtěla voličům nabídnout jednotnou listinu všech sjednocených stran, aby proti straně Jaroslawa Kaczynského, která vládne už osm let, získala lepší pozici. Podobně jako to před posledními volbami do parlamentu udělaly české politické strany. Spojily se, aby porazily hnutí ANO Andreje Babiše.

Nakonec se ale polská opozice nedohodla. Navíc panovaly obavy, že by to některé voliče mohlo demobilizovat. Odpůrci současné vlády nechtějí příliš volit ani expremiéra Donalda Tuska, který kandidátku Občanské koalice - sdružení menších stran okolo hlavní opoziční Občanské platformy - vede. Voliče například Levice nebo koalice Třetí cesta by jeho jméno mohlo od hlasování odradit, protože nebyli spokojení se způsobem, jakým Tusk zemi v minulosti vedl.

Ženy se bojí o budoucnost

O Varšavu se nicméně opozice bát nemusí, podobně jako o většinu dalších velkých měst. Vítězství tu má téměř jisté. Mladí, vzdělanější a bohatší lidé, kteří tu častěji žijí, chtějí změnu. V posledních parlamentních volbách v roce 2019 volila opoziční Občanskou koalici téměř polovina obyvatel Varšavy.

"Myslím, že každá žena v Polsku má se stranou Právo a spravedlnost problém. Chtějí nám vzít naše práva," popisuje Maja, která do hlavního města dojíždí každý den za prací. Žena, kterou oslňuje odpolední slunce a vítr jí do obličeje fouká vlasy, mluví velmi rozhodně.

"Jsem mladá žena a bojím se o svou budoucnost, například pokud bych čekala děti. Potraty jsou tu teď téměř nelegální," vysvětluje svůj postoj. Naráží na to, že Právo a spravedlnost za své vlády zpřísnilo pravidla pro potraty.

Současnou vládu odmítá volit i většina jejích kamarádů, i když část z nich o tom nechce mluvit. Právo a spravedlnost volí hlavně starší lidé na menších městech a vesnicích. Často tak vznikají mezigenerační konflikty, což je i Majin případ. Její rodiče sice plánují podpořit jednu z opozičních stran, s prarodiči už se ale o politice raději nebaví.

"Moje babička nechápe můj úhel pohledu, ale já jí zase nemohu zakázat je volit," dodává. Podobně to má většina Poláků, ukazuje nedávný průzkum společnosti IBRiS. Jen čtvrtina chce své blízké přesvědčit, aby dali hlas konkrétní straně.

Varšava jako výjimka

Téměř dvoumilionové město se před týdnem mobilizovalo na protivládní demonstraci organizovanou Občanskou koalicí. Podle organizátorů na akci přišel milion lidí, provládní média psala o pouhých šedesáti tisících.

Občanskou koalici plánuje volit i Oliwia, která si Tuska váží pro jeho politickou zkušenost na polské i evropské úrovni. "Byl předsedou Evropské rady a na tuto funkci ho znovu zvolily skoro všechny členské státy Evropské unie," nadšeně popisuje mladá Polka. Také Oliwia do Varšavy jezdí několikrát týdně za prací z nedalekého města. Ani ona ale už doma raději o politice nemluví, protože se nechce s prarodiči hádat.

Sama si dobře uvědomuje, že se jedná hlavně o bublinu velkoměsta, v celonárodních průzkumech stále vede Právo a spravedlnost. Podle průzkumu společnosti Kantar ze začátku října by strana získala okolo 34 procent, na druhém místě zaostává Občanská koalice s necelými 30 procenty.

Otázkou zůstává, zda bude mít Právo a spravedlnost s kým složit vládu. Většina stran s nimi do koalice jít nechce, velké naděje proto současná vláda vkládá do pravicové strany Konfederace. Ta ze začátku volební kampaně v průzkumech překvapila, od té doby ale postupně o voliče přichází.

Hlasy mladých mužů

Konfederace má největší podporu mezi mladými muži, jako je třeba Bartek. "Jsem poměrně konzervativní a každý víkend chodím do kostela, to jsem si s sebou přinesl z domova," vysvětluje Bartek, který do Varšavy přijel za studiem.

Zároveň si přeje ekonomické změny, které mu libertariánská strana slibuje. "Nelíbí se mi, jaké daně lidé platí v západním světě," dodává muž se světlými krátkými vlasy.

Polský novinář Jakub Bodziony vysvětluje, že voliči strany jsou hlavně mladí nesezdaní muži, kteří pracují v IT, vydělávají hodně peněz, a tak nepotřebují sociální stát, který štědře rozdává z daní.

Ve skutečnosti se ale jedná o radikální stranu, která se za ekonomické reformy pouze schovává. "Jsou poměrně xenofobní a jako jediná strana v Polsku i protiukrajinští," doplňuje politický novinář.

Bartek souhlasí, že Rusko je společným nepřítelem Polska a Ukrajiny, zároveň by si ale přál pomoc uprchlíkům, kterých od začátku války do Polska přišlo více než 1,6 milionu, omezit. "Pomáháme Ukrajině až moc. Měli bychom jim pomáhat, ale Ukrajinci by neměli mít stejná práva jako polští občané."

Mladík je sice ochotný o svých postojích mluvit na ulici, vyfotit se ale nechce, není mu to příjemné. Jeho názor je stále menšinový a po pár minutách rozhovoru zamíří postranní ulicí pryč z centra města.

Napínavý výsledek

"I kdyby ale volby vyhrála opozice, je potřeba si uvědomit, že nejsou spravedlivé," upozorňuje novinář liberálního politického magazínu. Jednotlivé strany podle něj nesoupeří mezi sebou, ale bojují s celým státním aparátem, kterého využívá Právo a spravedlnost.

Vládní strana kontroluje řadu médií, včetně těch veřejnoprávních a měla díky tomu výhodu například v pondělním předvolební debatě. Transparentní nejsou ani výdaje na kampaň a jednotliví ministři místo kampaně jednoduše pořádají tiskové konference, otevírají nové školy nebo nemocnicím předávají nové vybavení.

Pro mladé lidi jsou volby těmi nejdůležitějšími od pádu komunismu. Pokud by Právo a spravedlnost znovu vyhrálo, bylo by to vůbec poprvé, co zemi jedna strana vedla po tři volební období za sebou.

"Myslím, že teď je skvělý okamžik se rozhodnout, jestli chceme dál pokračovat tím směrem, kam nás vede současná vláda. Svět se mění velmi rychle a my si musíme vybrat, koho chceme, aby nás těmito změnami provedl," přemítá Oliwia.

Oba politické bloky hlasování vykreslují jako boj dobra proti zlu, který nesmí prohrát. Doufají, že tak k volebním urnám dostanou ještě více nerozhodných voličů, kterých je v celém Polsku podle průzkumu Kantaru pět procent. Opozici tento boj Varšavané věří.