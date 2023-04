Byrtek: Potrat v Polsku provede i doktor, který ho odmítl. Záleží, kolik dáte

"Zajímá je jen těch devět měsíců, ne to, jestli má žena přístup k antikoncepci, jak kvalitní je sexuální výchova ani co je s dítětem po porodu," kritizuje protipotratové iniciativy Katarzyna Byrtek, která pomáhá Polkám dostat se k bezpečným interrupcím v Česku. Mluvčí akce Moje tělo, moje volba Kateřina Nyklová dodává, že je třeba dát si pozor na to, jak hnutí na "podporu rodiny" v Česku sílí.

26:39 Spotlight Aktuálně.cz - Katarzyna Byrtek a Kateřina Nyklová | Video: Jakub Zuzánek

Zatímco jedna pomáhá ženám ze sousedního Polska, aby mohly v zemi, kde je interrupce protiprávní, bezpečně ukončit těhotenství, druhá se snaží odporovat heslům lidí tvrdících, že žena nemá právo rozhodovat o svém těle, jakmile je jeho součástí lidský plod. Katarzyna Byrtek z kolektivu Ciocia Czesia i mluvčí protestní akce Moje tělo, moje volba Kateřina Nyklová ale souhlasí, že protipotratové iniciativy ve světě začínají být čím dál hlasitější a je to nebezpečné: "Proměňuje se jejich přístup a marketingově to dělají lépe," varuje Byrtek. "Otázka ale nemá být, jestli potrat ano, či ne, musíme se starat o ty věci okolo - ať už je to rodinná politika, podpora kvalitní sexuální výchovy, dostupnost antikoncepce," kritizuje Nyklová, že organizace jako Hnutí pro život nebo Aliance pro rodinu vůbec neřeší, co předchází nechtěnému těhotenství ani jak si s ním žena může poradit, pokud se interrupci rozhodne nepodstoupit. Byrtek vysvětluje, jak funguje v praxi současná protipotratová politika v sousedním Polsku. Ona sama ženám pomáhá doručovat pilulky, díky kterým mohou ukončit těhotenství bezpečně i u sebe doma, jiným zase zprostředkovává návštěvu speciálních klinik na území Česka. "I v Polsku lze provést potrat ilegálně v podsvětí, možná ho provede i stejný doktor, který to v nemocnici odmítl," popisuje. Dočkáme se vůbec někdy, že ženy po celém světě budou moci o svém těle rozhodovat svobodně? "Věřím, že lidi mají zájem o to, aby se mohli svobodně rozhodovat a naplňovat svá demokratická práva - a že se o to budeme snažit. Ale nesmíme podceňovat aktivity, které tomu brání," uzavírá Nyklová. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!