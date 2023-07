Těžká váha se speciálními ponorkami. Rusové ve stísněném Baltu čelí vážnému problému

Rusové mají za svojí severozápadní hranicí nový problém. Přistoupení Švédska do Severoatlantické aliance je na spadnutí a Baltskému moři už začali přezdívat "jezero NATO". Jeho ponorková flotila navíc významně promluví do rozložení sil.

"Víme, jak se pohybovat ve stísněném Baltu." Vstup Švédska do NATO je noční můra pro Rusko | Video: Reuters

"NATO bude moci více dominovat v Baltském moři nejen na hladině a pod hladinou, ale i ze vzduchu. Ruská flotila má vážný problém," uvedl pro server Newsweek Frederik Mertens, analytik z Haagského centra strategických studií. Podle něj má v této oblasti NATO již nyní drtivou převahu.

Až Švédové posílí vzdušné síly aliance, budou se ruské hladinové lodě podle Mertense muset spolehnout na pozemní protivzdušnou obranu. "Už téměř neexistuje místo v Baltském moři, kde by ruská hladinová loď nemohla očekávat bezprostřední útok vyspělé střely s plochou dráhou letu," řekl Mertens.

Jezero NATO

"Je nesmírně důležité, že Baltské moře je nyní 'jezerem NATO‘. Každý, kdo se zajímá o obranu, chápe, že dochází k velké strategické změně," řekl nedávno pro Newsweek estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna.

Generál Christopher Cavoli, který velí americké armádě v Evropě, už loni tvrdil, že švédské námořnictvo "nám v Baltském moři poskytne obrovské množství schopností operovat na hladině". Podle Mertense by země NATO jako klíčovou zbraň mohly použít v případě konfliktu s Ruskem i námořní miny.

Analytik z Haagského centra strategických studií navíc tvrdí, že Švédsko přináší do aliance významnou sílu prostřednictvím své ponorkové flotily. Podle agentury Reuters má jedinečné schopnosti, které chybí jak ruskému, tak americkému námořnictvu.

"Pět ponorek nám na Rusy stačí"

"Baltské moře je oblastí s mnoha doménami. Lze ho také snadno popsat pomocí pěti bodů: omezené, zmatené, sporné, přetížené a nepřehledné. Je to velmi rušná oblast. Je také stísněná z hlediska prostoru. Ale je zde spousta oblastí, kde můžeme protivníkovi bránit, aby se pohyboval, jak si zamane. Řekl bych, že s pěti ponorkami můžete snadno omezit protivníkův pohyb," řekl agentuře Reuters velitel první ponorkové flotily Fredrik Linden.

Kromě toho má Baltské moře průměrnou hloubku jen asi třicet metrů, což je příliš malá hloubka na to, aby v něm mohly efektivně operovat jaderné ponorky amerického námořnictva a většiny ruské flotily. Švédské ponorky jsou právě pro toto prostředí konstruované.

Ponorky třídy Gotland patří mezi nejmodernější nejaderné ponorky na Západě. Jezdí sice na naftu, ale mohou zůstat pod vodou podstatně déle než většina ostatních konvenčních modelů… a snižují riziko odhalení, tvrdí Reuters. Švédsko navíc nyní staví ještě pokročilejší ponorky, označované jako A26. Dvě by měly být dodány do čtyř nebo pěti let.

