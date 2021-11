Video z odvážného útěku vězně. Severokorejce nezastavila elektřina ani vysoká zeď

Severokorejce, kterému se podařilo uniknout z čínské věznice, dopadli po čtyřiceti dnech. Videonahrávka ho zachycuje, jak 19. října prchá z cely. Muž známý pod čínským jménem Ču Sien-ťien při odvážném útěku přelezl střechu vězeňského skladiště, přeskočil elektrický plot a zmizel z dohledu bezpečnostních kamer. Záběry zveřejnil server Beijing News.

Nyní 39letého muže odsoudili ve městě Ťi-lin poté, co v roce 2013 ilegálně překročil hranice, následně kradl a pobodal ženu, která ho viděla. Čínské úřady vypsaly odměnu za jeho dopadení až na 700 tisíc jüanů (2,5 milionu Kč).

Z vězeňského trestu si Ču odpykal devět let a v době útěku mu zbývaly poslední dva roky do propuštění a vypovězení zpět do KLDR. Podle některých názorů muž uprchl z vězení, aby se vyhnul tomu, že bude poslán zpět do své vlasti.

Od konce korejské války v roce 1953 uprchlo z komunistické KLDR téměř 30 tisíc obyvatel, většina z nich před politickým útlakem a před hladem. Do ciziny se dostávají hlavně přes prostupnou hranici s Čínou a pak se snaží cestovat zpravidla do Jižní Koreje. Severní Korea žádá, aby všechny státy její uprchlíky vracely zpět.