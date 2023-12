Záběry ostrého rozhovoru obletěly svět. Zelenskyj až teď prozradil, co řekl Orbánovi

Rozhovor mezi ukrajinským prezidentem a maďarským premiérem obletěl 11. prosince světová média. Těžko se tomu divit, Viktor Orbán opakovaně brání finančním prostředkům EU pro Ukrajinu a kritizuje ruské sankce. "Bylo to co nejupřímnější a týkalo se to našich evropských záležitostí," komentoval tehdy Zelenskyj stroze, co v hlukem zastřeném dialogu zaznělo. Detaily sdělil až nyní.

0:43 Orbán a Zelenskyj vedli intenzivní rozhovor, když se setkali při inauguraci argentiského prezidenta | Video: Associated Press

"Orbánova politika k nám není příliš přátelská, řekl jsem mu o tom. Měl jsem na něj několik otázek. Zeptal jsem se Orbána: 'Viktore, řekněte mi jeden důvod, proč nepodporujete náš vstup do EU, možná bychom mohli najít diplomatické řešení.' Bylo pro něj obtížné odpovědět, proč nemůžeme uspořádat schůzku, na které bychom vyřešili všechny otázky," prohlásil v úterý Zelenskyj v rámci velké tiskové konference v Kyjevě, na níž shrnul, jak si země vedla v minulém roce. Krátký osobní rozhovor (proběhl v Argentině při inauguraci nového prezidenta země) se uskutečnil jen pár dní před klíčovým summitem EU, na němž později Brusel odsouhlasil zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou a Moldavskem. Orbán při rozhodování odešel ze sálu. "To rozhodnutí je zcela nesmyslné, iracionální a nesprávné. Ukrajina není připravena na start vyjednávání o členství," prohlásil maďarský premiér s tím, že Budapešť tento postoj nezmění. Ostatních 26 členských států ale podle něj trvalo na tom, aby rozhodnutí bylo přijato, Maďarsko se rozhodlo jít svou vlastní cestou. "Maďarsko se nechce podílet na tomto špatném rozhodnutí a proto se dnešního rozhodnutí neúčastnilo," dodal Orbán. Pod šíleným tlakem. Zelenskyj by měl skončit, Ukrajině to prospěje, míní Romancov (25. 11. 2023) 3:35 Politický geograf Michael Romancov hovoří o tom, proč by Volodymyr Zelenskyj neměl zůstat ve funkci hlavy státu. | Video: Aktuálně.cz, Reuters

