Video: Novinářka se Bidena zeptala na Izrael. Přejedu vás, zažertoval a šlápl na plyn

Americká kapela Twenty One Pilots dorazí na příští ročník festivalu Colours of Ostrava. V Dolních Vítkovicích měla vystoupit již vloni a znovu letos, v obou případech byla akce odložena kvůli protipandemickým opatřením.

"Představuje to první a důležitý krok ke splnění slibu, který jsme dali držitelům vstupenek: domluvit tytéž hlavní hvězdy. A jako malý bonus dvojice přijede s novou deskou," říká ředitelka festivalu Zlata Holušová. Twenty One Pilots v těchto dnech vydávají své šesté studiové album nazvané Scaled and Icy.

Duo založené roku 2009 v Česku postupně oslovuje čím dál více lidí. Po koncertu v komorním pražském Lucerna Music Baru roku 2016 předloni vyprodalo pražskou O2 arenu. Nyní ho čeká zřejmě největší zdejší koncert. Pořadatelé ostravských Colours návštěvnost již několik let nezveřejňují, naposledy v roce 2015 hlásili téměř 44 tisíc diváků. Příští ročník se koná ve dnech 13. až 16. července 2022, vstupenky jsou již v prodeji.