Video: Julian Assange na ambasádě jezdil na skateboardu. Ujel jen pár metrů

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange, který od roku 2012 až do svého zatčení minulý týden pobýval na ekvádorské ambasádě v Londýně, si krátil dlouhé chvíle ve stísněném prostoru všelijak. Španělský deník El País v neděli zveřejnil video, na kterém se sedmačtyřicetiletý Assange pokouší o jízdu na skateboardu.

Není jasné, z jaké doby záznam pochází. Video pořízené bezpečnostními kamerami zachycuje Assange oblečeného jen v černých trenýrkách a tílku, jak se na boso snaží jezdit na skateboardu. První pokus mu moc nevyjde, při druhém se na skateboardu už zvládne udržet.

Assange při tom z křesla pozoruje žena. Podle španělských médií se zřejmě jedná o Stellu Morissovou, která patří do jeho právního týmu. Britský deník The Guardian loni v květnu napsal, že to byla Morissová, kdo Australana na ambasádě navštěvoval vůbec nejčastěji.

Zakladatel serveru WikiLeaks strávil na ekvádorském velvyslanectví v britské metropoli sedm let. Chtěl se tak vyhnout vydání do Švédska, kde čelil obvinění ze znásilnění. Personál ambasády si v minulosti stěžoval na jeho chování, mimo jiné právě na to, že jezdí po chodbách budovy na skateboardu. Zaměstnancům vadilo také agresivní chování nebo že na ambasádě hraje fotbal.

Assange minulý čtvrtek na velvyslanectví zatkla britská policie na základě žádosti o vydání do Spojených států a kvůli porušení podmínek kauce v souvislosti se švédskou kauzou. USA usilují o jeho extradici kvůli zveřejnění utajovaných informací.

Americké ministerstvo spravedlnosti ho v den zatčení obvinilo ze spiknutí za účelem získání tajných informací z vládních počítačů. Server WikiLeaks se zaměřuje právě na zveřejňování tajných vládních dokumentů a dalších citlivých dat a Assange v minulosti zveřejnil řadu citlivých materiálů vlády USA.