Vídeň chce evropský limit pro migranty a centra mimo EU, kam by se vraceli i zachránění na moři

Rakouský ministr obrany Hans Peter Doskozil požaduje horní hranici pro přijímání migrantů na úrovni celé EU. Limit již Rakousko stanovilo pro sebe a stejnou cestou chce omezit migraci do Německa i vládní CSU. V únoru plánuje Doskozil na setkání se středoevropskými politiky představit koncept azylových středisek mimo EU. "Jde o to ukončit mylnou evropskou azylovou politiku. Všichni musíme přiznat a čestně říci, že absorpční kapacita EU je omezena," napsal v konceptu. Plán počítá s vytvořením migračních center třeba Nigeru, Jordánsku či Uzbekistánu. Zde by běženci podávali své žádosti o azyl. Do vybraných třetích zemí by Doskozil přepravoval i migranty zachráněné ve Středozemním moři.

autor: ČTK