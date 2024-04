Větší, vražednější a rozzlobenější. Ruská armáda se obrodila, varuje Evropu generál

Ruská armáda je nyní ve skutečnosti větší o 15 procent, než byla v době zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Při slyšení ve Výboru pro ozbrojené složky americké Sněmovny reprezentantů to řekl vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě generál Christopher Cavoli.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že po vražedné střelbě v koncertním sále u Moskvy vstupují lidé houfně do armády. | Video: Reuters

"V uplynulém roce Rusko zvýšilo počet svých vojáků v první linii ze 360 tisíc na 470 tisíc," pokračoval Cavoli s tím, že nárůst je důsledkem toho, že země zvýšila věk pro odvod do armády z 27 na 30 let. Tento nárůst podle Cavoliho znamenal, že se Rusku podařilo navýšit "počet možných vojenských branců o 2 miliony na několik let dopředu".

Cavoli v Kongresu prohlásil, že Rusko je na nejlepší cestě velet největší armádě na kontinentu, napsal server Business Insider. "Bez ohledu na výsledek války na Ukrajině bude Rusko větší, vražednější a rozzlobenější na Západ než v době invaze (na Ukrajinu)," dodal americký generál.

Vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě není prvním americkým představitelem, který upozornil na hrozbu, kterou představuje obrozující se Rusko, píše Business Insider. Minulý týden náměstek ministra zahraničí Kurt Campbell prohlásil, že Rusko "téměř zcela" obnovilo svou armádu poté, co utrpělo na Ukrajině těžké ztráty. "Její nově nabyté schopnosti představují dlouhodobou výzvu pro stabilitu v Evropě a ohrožují spojence v NATO," prohlásil Campbell.

Varování Cavoliho a Campbella o posílení ruské armády přichází uprostřed slábnoucí americké podpory válčící Ukrajině. Republikáni opakovaně blokují pokusy Bidenovy administrativy poslat zemi bránící se ruské agresi pomoc.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že jeho země válku bez další podpory ze strany USA prohraje.

"Pokud nebudeme nadále podporovat Ukrajinu, dojdou jí dělostřelecké granáty a munice pro protivzdušnou obranu poměrně brzy," řekl Cavoli. Na základě mých zkušeností z více než 37 let v americké armádě vím, že pokud jedna strana může střílet a druhá strana nemůže střelbu opětovat, tak ta strana prohraje," varoval americký generál.

