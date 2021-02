Ledovcová apokalypsa Karmadonu. Tragický osud úchvatné vesnice dodnes fascinuje

Téměř všichni obyvatelé vesnice Karmadon žijí po desetiletí v pětipodlažní budově. Po gruzínsko-osetinském konfliktu na počátku 90. let přišlo mnoho vesničanů o práci v nedalekém sanatoriu. Poté se v roce 2002 zhroutil do údolí obrovský ledovec. Navzdory všem protivenstvím zde lidé zůstali.

"Předtím představovalo sanatorium dobré časy. Autobus jezdil šestkrát denně. Žili jsme si dobře. Teď tady nic není, úřady se o nás nezajímají," tvrdí v reportáži Jevgenije Puchovová. Bývalá zdravotní sestra si stěžuje na malou penzi, která v přepočtu dosahuje necelých dvou tisíc korun.

Obyvatelé horské vesnice si živě pamatují tragédii ze září 2002. Tehdy na svahu Kavkazu zkolaboval ledovec a sjel do údolí. Poblíž Karmadonu zabil 125 lidí včetně vesničanů, pastevců a filmového štábu, který v oblasti natáčel.

"Znělo to, jako by jel někde traktor. Bylo tam takové burácení, když spadl. Asi 20 minut předtím jsem se odtamtud vrátila," vzpomíná dnes Valentina Gajevová. Lavina ledu, bláta a kamení zničila vše, co jí stálo v cestě, včetně termálních lázní.

Navzdory všem těžkostem opustilo vesnici jen pár lidí. Život ve fantastické krajině na svazích Kavkazu jim za to pořád stojí.