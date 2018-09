Týden s prezidentem Putinem. Šéf Kremlu má nový pořad, vypráví o dovolené i zvířatech

Ruský prezident Vladimir Putin má od neděle pravidelný pořad v televizi. Podle odborníků má za cíl obnovit jeho popularitu.

Moskva - V neděli večer televizní kanál Rossija 1 začal vysílat pravidelný pořad "Rusko. Kreml. Putin". Přední ruský televizní propagandista Vladimir Solovjov v něm divákům vypráví o tom, jak ruský prezident strávil uplynulý týden.

V prvním díle Solovjov a jeho hosté pochválili Vladimira Putina za výbornou fyzickou formu, nabitý pracovní týden, lásku k dětem a změkčení penzijní reformy. Místní komentátoři zrod pořadu spojují s poklesem popularity vládce Kremlu kvůli zvýšení věku odchodu do penze.

Prvním hostem pořadu byl kremelský dopisovatel televize Rossija 1 Pavel Zarubin, který popisoval svoje dojmy z Putinovy cesty po Sibiři, obdivoval prezidenta za to, že diskutuje s obyčejnými lidmi. "On se vždy baví s obyčejnými lidmi, aby lépe chápal a cítil, co je zajímá a dělá jim starosti," prohlásil v pořadu Zarubin. Vyjádřil také údiv nad pracovitostí ruského prezidenta. "Já jsem mnohem mladší, ale občas s vypětím všech sil zvládám tohle pracovní tempo," prohlásil televizní reportér.

Pořad se věnoval také zvláštnímu televiznímu projevu ruského prezidenta, ve kterém obhajoval vládní penzijní reformu a současně změkčil některé její parametry. Kvůli demografickému vývoji chce Kreml zvýšit hranici pro odchod do důchodu pro muže z šedesáti na 65 let. U žen se plánovalo zvýšit věk na 63 let ze současných 55.

Vladimir Putin ale v projevu nařídil, že ženy budou odcházet do důchodu už v šedesáti a přidal také úlevy pro matky s více dětmi nebo pracovníky v nebezpečných profesích. "Nejjednodušší pro vládu by bylo nic nedělat. Ale prezident má odpovědnost za blaho budoucích generací," řekl v pořadu předseda parlamentního výboru pro daně Andrej Makarov.

Poslanec zároveň nechtěl komentovat protestní akce opozice proti reformě, které se o víkendu uskutečnily v několika desítkách měst po celém Rusku. "Voloďo, pojďme se bavit o tom, co řekl prezident. Tyhle protesty jsou daní, kterou platíme za demokratickou společnost," řekl Makarov moderátorovi Vladimiru Solovjovovi.

"Je to velmi lidský člověk"

Reportéru Zarubinovi se také líbila návštěva střediska pro talentovanou mládež Sirius. To vzniklo v Soči na základě infrastruktury vybudované pro olympiádu v roce 2014. "Rozhodl o tom Putin osobně. Přitom úředníkům se do toho nechtělo, majitel hotelu nechápal, proč by dětem neměl stačit tříhvězdičkový hotel. Neprošlo mu to," vysvětloval Pavel Zarubin.

Vladimir Putin se v Soči setkal s vítězi matematických a fyzikálních olympiád. V televizní reportáži bylo vidět, že při společném fotografování má jeden ze studentů na sobě tričko opozičního politika Alexeje Navalného. Vladimir Solovjov komentoval záběry, že je vidět, jak má prezident upřímně rád děti. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov na to kontroval, že nejde jen o děti. "On vůbec má rád lidi. Je to velmi lidský člověk," dodal Peskov.

Po jeho obdivném konstatování následovala jen reportáž z několikadenní dovolené na Altaji, kterou ruský prezident strávil ve společnosti ministra obrany Sergeje Šojgua a šéfa tajné služby FSB Alexandra Bortnikova. Diváci se dozvěděli, že prezident našel pravý hřib, ale neměl s sebou vhodný sáček, tak ho v lese nechal. Dmitrij Peskov upozornil, že ani divoká zvířata se prezidenta nebála. "Kozorohové jsou velmi ostražití a bojácní. Tentokrát ale neutekli. Potom jsme žertovali, že ho asi poznali," řekl Putinův mluvčí.

Většina pozorovatelů se shoduje, že nový pořad má za cíl obnovit popularitu ruského prezidenta. Právě kvůli penzijní reformě klesla od června o 15 procentních bodů. Podle údajů fondu Obščestvennoe mnenije by dnes pro Putina hlasovalo 47 procent Rusů.

Politolog Abbas Galjamov řekl ruské redakci stanice BBC, že podobné pořady mohou fungovat. "Naprostá většina lidí získává informace o prezidentovi a jeho práci z televize, takže se dají snadno ovlivnit. To, že je jasné, že jde o propagandu, vadí jen úzké vrstvě inteligence," vysvětlil Galjamov.

