Velká porážka pro Merkelovou. Její "veterán" končí v čele poslanců

O politické budoucnosti se mnohdy rozhoduje při hlasováních, která vypadají zdánlivě nenápadně, tvrdí politologové. Německá kancléřka Angela Merkelová v úterý jedno takové neustála. Předsedou poslanecké frakce její strany nebude Volker Kauder, kterého prosazovala.

Berlín - Německá média už dlouho dopředu psala, že je to svým způsobem i hlasování o kancléřce Angele Merkelové. Poslanci její Křesťanskodemokratické unie (CDU) a sesterské Křesťansko-sociální unie (CSU) v úterý volili šéfa poslanecké frakce. Tentokrát to ale nebyla rutina. Poprvé po desítkách let šlo o souboj.

Dvě klíčová jména zní Volker Kauder a Ralph Brinkhaus. Očekávaný vítěz - devětašedesátiletý Kauder - ale nečekaně prohrál a získal jen 112 hlasů, zatímco jeho soupeř 125.

Tisk o Kauderovi psal jako o "veteránovi", který si řekl, že do toho ještě jednou půjde. Byl služebně nejstarším předsedou klubu v historii CDU/CSU. V úřadu stál dokonce o jeden den déle než Merkelová v kancléřském křesle. Jako by se ale v poslední době proti němu všechno spiklo.

Například hádky sesterských stran o vracení uprchlíků na hranicích až do té míry, že byla i jednota frakce v ohrožení.

V uplynulých dnech navíc velkou vládní koalici (spolu s SPD) s Merkelovou v čele málem rozložila aféra kolem šéfa civilní kontrarozvědky Hanse-Georga Maassena a jeho nepodložených výroků o situaci v Chemnitzu. Bouři na německé politické scéně vyvolal zejména zpochybňováním pravosti videa, které zachycovalo útoky na cizince.

Koaliční špičky nejprve rozhodly, že Maassen opustí svůj post a přesune se do role státního tajemníka na ministerstvu vnitra. Maassen by tak na "potrestání povýšením" finančně vydělal. Své rozhodnutí po vlně kritiky vláda změnila až v neděli.

Potrestání Merkelové

Mezi poslanci CDU/CSU mezitím rostla nelibost k vlastnímu vedení. "Asi ještě nikdy v dlouhé éře, kdy je Merkelová v čele kabinetu, si poslanci nepřáli změnu ve vedení tak moc jako teď," psal už před hlasováním deník Süddeutsche Zeitung. Za Kauderem stála kancléřka, šéf frakce je zároveň její oporou. Převažující hlasy proti němu se tak dají vyložit i jako potrestání Merkelové.

Proti Kauderovi kandidoval ve srovnání s ním méně známý padesátník Ralph Brinkhaus, který byl dosud jedním z jeho zástupců. Tvrdil, že chce ve straně většího týmového ducha, ale také jí vrátit zpátky voliče, kteří se přiklánějí k populistické a protiimigrační Alternativě pro Německo (AfD). Jako hlavní cíl si však vytyčil proměnit klub.

V Kauderově éře podle německých médií frakce spíš přitakávala kancléřčině politice, místo aby její poslanci plnili kontrolní funkci. Brinkhaus nepatří ani k táboru věrných "merkeliánů", ani k jednoznačným kritikům.

Samotná kancléřka dál zůstává v pozici, kdy vede vládu vzniklou po půl roce vyčerpávajících jednání, otřásanou nejen spory s bavorskou CSU. Průzkumy navíc ukazují, že většina Němců velkou koalici ani nechce.

Kancléřčina strana ztrácí

Přesně před rokem Merkelová zvítězila ve volbách s 33 procenty hlasů, historicky nejhorším výsledkem. Poslední průzkum pro stanice RTL a n-tv ukázal, že z těch, kteří by nyní k volbám přišli, bych jich pro CDU/CSU hlasovalo jen 28 procent. Pro sociální demokraty (SPD) pak 17 procent, tedy také méně než v loňských volbách. Výrazně by si polepšili Zelení, kteří by s 16 procenty skončili třetí. Lehce by posílila AfD.

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Forsa für RTL/n-tv: CDU/CSU 28 % | SPD 17 % | GRÜNE 16 % | AfD 15 % | DIE LINKE 10 % | FDP 9 % | Sonstige 5 %

➤ Übersicht: https://t.co/MO5RyMFkPu

➤ Verlauf: https://t.co/QebW8kam1g pic.twitter.com/wpeURMfzKN — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) September 22, 2018

Jakkoli vláda Merkelové zpřísnila celou řadu azylových zákonů, nedaří se jí v očích mnohých Němců udělat jakousi čáru za uprchlickou krizí. Kritika migrace a kancléřky ze strany AfD stále zabírá, tvrdí analytici.

CSU tak nervózně vyhlíží říjnové zemské volby v Bavorsku. Strana, která tu je zvyklá vládnout až na výjimky sama, očekává tragický výsledek.

Kancléřčino trpělivé hledání konsenzu, za které v minulosti často sklízela chválu, už neokouzluje jako dřív, míní mnozí komentátoři. Zvlášť když je za oceánem americký prezident Donald Trump a jeho odlišný, prudší politický styl.

Uvnitř strany se také stále hledá příští předseda či předsedkyně. Mluvilo se třeba o ambiciózním Jensi Spahnovi z konzervativního křídla. Tomu dala Merkelová podíl na moci tím, že z něj udělala ministra zdravotnictví. Vynořuje se i jméno generální tajemnice strany, populární sárské expremiérky Annegret Krampové-Karrenbauerové. Naposledy bránila kancléřku v případu Maassen, když Merkelová uznala, že zmíněné původní rozhodnutí koaličních špiček bylo chybné.

Video: Angela Merkelová jednala začátkem září o migraci s českým premiérem Andrejem Babišem