Naděje pro nemocné Alzheimerovou chorobou. Nová látka má zpomalit postup demence, testují ji v USA

Testovaná látka dokáže redukovat plaky na mozku a zároveň zpomalovat postup demence, jejíž příčinou je v 60 procentech Alzheimerova choroba.

Chicago - Lidem trpícím Alzheimerovou chorobou svítá nová naděje. Američtí odborníci testují novou látku a mohlo by jít o skutečný milník.

Studie, jejíž výsledky vědci tento týden prezentovali na lékařské konferenci v Chicagu, uvádí, že medikament zřejmě vůbec poprvé dokáže redukovat plaky na mozku a zároveň zpomalit postup demence. Bojuje tak zároveň proti symptomům nemoci i skutečným fyzickým změnám.

Látka je zatím v druhé fázi testování, jíž se účastnilo téměř 900 pacientů, a čeká ji ještě řada rozsáhlých testů. Ty poté prokážou, nebo vyvrátí její skutečnou efektivitu.

Alzheimerova choroba je v současnosti příčinou téměř dvou třetin případů demence a je považována za nevyléčitelnou. Existující medikamenty pro 44 milionů lidí, které chorobou trpí, se setkávají jen s malým úspěchem. Dokážou například zpomalit ztrátu paměti, ale pouze o několik měsíců.

Počet pacientů trpících touto nemocí přitom neustále roste. Odhady tvrdí, že během 30 let se číslo může i ztrojnásobit.

"Nevím, jestli jsme na to opravdu 'kápli'. Je důležité nedělat předčasné závěry. Ale jako potvrzení celého konceptu, cítím, že je to velmi povzbudivé," uvedla pro list New York Times Reisa Sperlingová, šéfka ústavu pro výzkum Alzheimerovy choroby v Bostonu. Sama se studie nicméně neúčastnila.

Do testování se zapojilo 856 pacientů z Evropy, Japonska a USA v počáteční fázi nemoci. Nemocní byli rozděleni do několika skupin. Nejúspěšněji s chorobou bojovala skupina 161 lidí, kteří dostávali největší dávku zkoušené látky. Významné zlepšení zaznamenaly čtyři pětiny z nich. Tito pacienti také oproti skupině užívající placebo během kognitivních a funkčních testů prokázali o 30 procent menší zhoršování paměti a dovedností.

"Neřekl bych, že je to kvantový skok. Je to přesvědčivý pohyb jehly. Ale není jasné, že se jehla pohnula natolik, aby změnila lidské životy," reagoval opatrněji na výsledky studie lékař Samuel Gandy z výzkumného centra Mount Sinai.

Podle něj by šlo o opravdovém úspěchu hovořit až ve chvíli, když by lék pacientům pomohl prodloužit období samostatnosti, kdy mohou fungovat běžným způsobem a bez pečovatele.

