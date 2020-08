Projekt na záchranu vzácných nosorožců pokračuje, posledním samicím odebrali vajíčka

Projekt záchrany severních bílých nosorožců, který na několik měsíců přerušila pandemie covidu-19, pokračuje. Mezinárodnímu týmu odborníků se v úterý v rezervaci Ol Pejeta v Keni podařilo dvěma posledním žijícím samicím tohoto druhu odebrat deset vajíček.

Byl to třetí odběr od loňského srpna. V laboratořích v italské Cremoně se nyní vědci pokusí z vajíček vytvořit embrya. ČTK to řekl ředitel Safari Parku Dvůr Králové nad Labem Přemysl Rabas.

Oba nosorožci patří dvorskému safari parku, který na záchraně druhu spolupracuje s dalšími vědeckými organizacemi ve světě. Projekt je zásadně závislý na opakovaném odebírání vajíček od samic, ke kterým se ale do Keni odborníci kvůli koronavirem omezenému cestování nemohli v minulých měsících dostat. "O dva plánované odběry jsme tak přišli," řekl Rabas.

Při prvních dvou odběrech loni v srpnu a v prosinci se podařilo samicím Nájin a Fatu odebrat celkem 19 vajíček, z nichž se podařilo vytvořit tři embrya. Ta jsou nyní zmrazená a v budoucnu by měla být vložena do samic příbuzných nosorožců bílých jižních, které by měly mláďata odnosit. Žádná ze samic v Ol Pejetě totiž již není schopná mládě odnosit.

0:54 Nosorožec Súdán v Keni | Video: Aktuálně.cz

Od Nájin dnes experti odebrali dvě vajíčka, od Fatu osm vajíček. Obě samice podstoupily zákrok v celkové anestezii. Vědci jim opět odebírali vajíčka přímo z vaječníků pomocí speciální sondy řízené ultrazvukem. Anestezie i samotný odběr proběhly bez problémů. Ihned po odběru byla vajíčka vypravena na cestu do italské laboratoře Avantea v Cremoně.

Tam budou laboratorně oplodněna spermatem uchovaným z již uhynulých samců nosorožce bílého severního. Rabas by považoval za úspěch, kdyby z úterního odběru vznikla dvě až čtyři embrya. Celkem bude potřeba vytvořit desítky embryí. Další odběr vajíček, pokud kvůli koronaviru nepřijdou další omezení, by se mohl uskutečnit do konce roku.

Vědci litují dvou odběrů, které zhatila pandemie. "Je proto mimořádně dobře, že jsme se mohli vrátit do práce. Čas pracuje proti nám, protože jakákoli neodebraná vajíčka nevratně ztrácíme," uvedl ředitel laboratoří Avantea Cesare Galli.

Rabas označil za povzbudivé, že se podařilo odebrat vajíčka i od jedenatřicetileté Nájin. "Musíme počítat s tím, že v budoucnu její věk a zdravotní stav neumožní další odběry. Pro zachování druhu by přitom bylo skvělé, kdyby se povedlo vytvořit embrya i z vajíček Nájin, nejen od Fatu," řekl. Dvacetiletá Fatu je dcerou Nájin.

Keňský ministr pro ochranu divoké přírody a turismus Najib Balala v tiskové zprávě uvedl, že vložení embryí do náhradních matek by se mělo odehrát v rezervaci Ol Pejeta. Vhodné samice pro odnošení mláďat již vědci v rezervaci vybírají. S vytvořením správného hormonálního prostředí u samic by měl pomoci jeden sterilizovaný samec jižního bílého nosorožce. Pro samotný embryotransfer vědci využijí zkušeností s embryotransfery provedenými jižním samicím.

Odebrání vajíček je součástí projektu BioRescue, který rovněž zkoumá možnosti vývoje pohlavních buněk z kmenových buněk nosorožců. Cílem je přeměnit uchované obyčejné tělní buňky, například z kůže a srsti, na zárodečné buňky. Z těch by bylo následně možné vyvinout vajíčko nebo spermii. Účelem je udržet genovou pestrost nově vznikající populace těchto nosorožců.

Samice Nájin a Fatu převezli zoologové společně se dvěma samci ze Dvora Králové do Keni v roce 2009. Veterináři se domnívali, že africké prostředí bude pro reprodukci nosorožců příhodnější. Ačkoliv se zvířata pářila, ani jedna ze samic nebyla schopna přirozeně zabřeznout ani donosit mládě. Dva samci, Suni a Sudán, uhynuli v Keni v roce 2014 a 2018. Ve volné přírodě je druh považován za vyhynulý.

Video: Poslední samec nosorožce bílého žil v Keni