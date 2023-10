Ve Vídni začal proces s rakouským exkancléřem Kurzem kvůli falešné výpovědi

Vláda přijala klimaticko-energetický plán. Podíl obnovitelných zdrojů energie do 2030 vzroste na 30 procent

Podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě by měl do roku 2030 stoupnout ze současných asi 18 procent na 30 procent. Růst by měla táhnout zejména solární a větrná energetika. V delším…

Přečíst zprávu