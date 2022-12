V USA zatkli podezřelého z vraždy čtyř studentů, jde o doktoranda kriminologie

Policie v americkém státě Pensylvánie zadržela 28letého muže pro podezření, že stojí za smrtí čtyř studentů, kteří byli minulý měsíc nalezeni ubodaní nedaleko univerzitního kampusu na severu státu Idaho. S odvoláním na zdroje obeznámené s vyšetřováním o tom dnes informují americká média. Zadržený Bryan Kohberger údajně čelí obvinění z vraždy.

Tři studentky a jeden student ve věku 20 a 21 let přišli ve městě Moscow o život v noci na 13. listopad. Policie tehdy uvedla, že oběti byly zřejmě zabity nožem nebo jiným ostrým předmětem. Město s přibližně 25 tisíci obyvateli předtím nezažilo vraždu pět let a zpráva o smrti čtyř mladých lidí jím otřásla, píše agentura AP.

Do vyšetřování byl zapojen i Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který podle deníku The New York Times (NYT) přidělil na případ přes 60 agentů, v následujících týdnech ale přicházelo jen minimum informací o tom, kdo mohl násilný čin spáchat. Podezřelý byl nakonec dopaden ve čtvrtek v kopcích na východě Pensylvánie, tedy v místech vzdálených od Moscow asi den a půl jízdy autem.

Podle médií je Kohberger veden jako doktorand v oboru trestního práva a kriminologie na Washington State University sídlící ve městě Pullman jen několik kilometrů od Moscow. Zda měl nějakou vazbu na zabité studenty, nebylo ihned jasné. Záznam o zatčení uvádí, že muž je ve vazbě kvůli vydání do Idaha a že zatykač byl vydán pro podezření z vraždy prvního stupně.

Soudní jednání ohledně extradice bylo podle AP naplánováno na úterý.