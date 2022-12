Americké městečko ovládl strach. Policie po čtyřnásobné vraždě studentů tápe

Krátce před Dnem díkůvzdání šokovala univerzitní město v Idahu brutální vražda čtyř studentů. Pachatel je na útěku a policie zatím nenašla žádné podezřelé. Vyšetřovatelé zprvu uklidňovali, že se místní nemají čeho bát, nakonec ale museli svoje tvrzení odvolat. Lidé si instalují mříže na okna či kamery před vchody a někteří studenti se dokonce odmítli vrátit na koleje.

"Máma nechtěla, abych se vrátil." I několik týdnů po smrti spolužáků žijí studenti Idažské univerzity ve strachu. | Video: Associated Press

Každých pár hodin na policejní stanici zazvoní telefon. Poslíček s jídlem nahlásí, že slyšel křičet nějakou ženu. Matka prosí strážníky, aby její dceru po práci doprovodili k autu. V univerzitním městečku Moscow na hranicích státu Idaho mají lidé strach. Před třemi týdny tu ubodal čtyři studenty místní univerzity neznámý pachatel přímo v jejich ložnicích, zatímco vedle spali nic netušící spolubydlící, líčí list New York Times.

"Prosím teď pořád kamarády o svezení," svěřila se Jemimah Tudiová, studentka druhého ročníku, pocházející z Indiany. Za tmy už sama nikam nechodí a doufá, že k Vánocům dostane pepřový sprej. Ve městě s 25 tisíci obyvateli není zdaleka jediná. Z jedenácti tisíc studentů se jich po podzimních prázdninách asi třetina nevrátila na koleje a výuka zčásti pokračuje online.

"Je to tak frustrující. Nemáme žádné informace," napsala v SMS zprávě sestra jedné z obětí Alivea Gonclavesová. "Neudělali nic pro to, abychom jim věřili," okomentovala práci policie. Vyšetřovatelé uvedli, že ačkoliv zatím nemají podezřelého, povedlo se jim částečně zjistit, co se osudnou noc stalo.

V brzkých ranních hodinách 13. listopadu zabil zatím neznámý vrah nebo vrahové čtyři mladé lidi: Kaylee Gonclavesovou, která chtěla v zimě odpromovat a odstěhovat se do Texasu, a její spolubydlící Madison Mogenovou. Ve vedlejším pokoji policie našla ubodanou Xanu Kernodlovou a jejího přítele Ethana Chapina, který ji přijel o víkendu navštívit. Nejstarší oběti bylo 21 let.

Večírek a telefonáty

V sobotu 12. listopadu večer si studenti užívali na večírku a na koleje se vrátili krátce před druhou hodinou ranní. Záznamy z telefonu ukazují, že Gonclavesová několikrát kontaktovala svého bývalého přítele Jacka DuCoeura, který na univerzitě také studuje. Mobil ale nezvedl, i když mu během hodiny volala asi šestkrát. Na jeho číslo pak kdosi volal i z telefonu její spolubydlící Mogenové. Co se dělo potom, už není příliš jasné.

Během noci se do domu, který si studenti pronajímali od univerzity, dostal vrah a oběti ubodal velkým nožem, pravděpodobně ve spánku, aniž by přitom probudil zbývající dvě spolubydlící. Budova má celkem tři patra a v každém z nich jsou dvě ložnice. Oběti ležely v druhém a třetím patře.

Poté, co se dvě zbývající spolubydlící v neděli probudily, začalo jim být něco divné. Zavolaly nejprve dalším kamarádům, protože se bály, že někdo ze spolubydlících zkolaboval. Krátce před polednem ale přivolaly policii.

Žádní podezřelí

Vyšetřovatelé našli zakrvavené místo činu, ale žádnou vražednou zbraň ani stopy po vloupání do domu. Není znám ani motiv čtyřnásobné vraždy. Přátelé Kaylee Gonclavesové policistům přiznali, že se obávala, že ji někdo sleduje, informaci ale nebyli schopni ověřit.

Policie už ale několik možných podezřelých vyloučila, včetně spolubydlících, Jacka DuCoeura nebo muže, který dvě dívky přivezl z večírku v noci domů. "Vyřešíme to. Budeme na tom pracovat, dokud to nevyřešíme," cituje lokální deník slib šerifa Jamese Frye.

Místní i studenti jsou ale skeptičtí. Policie už na začátku vyšetřování oznámila, že se jednalo o cílený útok a ostatní nemají důvod k obavám. Po několika dnech ale musela prohlášení odvolat, protože se nezakládalo na faktech.

Ve městě přitom nebyl nikdo zabit od roku 2015 a studenti se tu běžně cítili velmi bezpečně, i když se domů nebo na koleje vraceli pozdě v noci. Teď je ale všechno jinak. Kavárny zavírají dřív, aby mohli zaměstnanci být včas doma, a kdo může, odtud odjíždí. "Za těchto okolností se bojíme," vysvětlila Paige Carterová, studentka, která bydlela nedaleko místa činu.