V USA vyšetřovatelé v roce 2017 prověřovali, zda Trump nepracuje pro Rusko

před 1 hodinou

Když americký prezident Donald Trump v roce 2017 propustil šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho, začaly úřady ve Spojených státech vyšetřovat, zda prezident nepracuje ve prospěch Ruska a proti zájmům USA. S odvoláním na zdroje z vyšetřování to v pátek napsal list The New York Times (NYT). Trump Comeyho propustil v květnu 2017, kdy FBI vyšetřoval možný kontakt Trumpovy volební kampaně s Ruskem.

V případě Trumpa vyšetřovatelé podle zdrojů NYT chtěli zjistit, zda prezident pomáhá Moskvě vědomě, nebo zda se dostal do jejího vlivu bez svého vědomí. Krátce po Comeyho odvolání se vyšetřování možného zasahování Ruska do amerických prezidentských voleb ujal tým zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. Trumpův právník Rudy Giuliani newyorskému listu v reakci na zprávu o vyšetřování prezidenta řekl, že o něm nevěděl, ale že z toho, že bylo zahájeno před rokem a půl a není o něm slyšet, vyplývá, že "nic nezjistili". Mluvčí Bílého domu Sarah Huckabeeová Sandersová označila článek za absurdní. Řekla, že Comey byl odvolán, protože je to "zaujatý patolízal". Trump podle ní vůči Rusku rozhodně neprojevil slabost. "Na rozdíl od (bývalého prezidenta) Baracka Obamy, který dovolil Rusku a jiným zahraničním poradcům Ameriku komandovat, prezident Trump Rusku neustupuje," řekla.