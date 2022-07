Místo školy šichta. V USA pracovaly v továrně na lisování kovů i 12leté děti

V americké Alabamě se v únoru ztratila 13letá dívka. Její rodiče, kteří do USA přišli z Guatemaly, ji za pomoci policie začali hledat. Našla se ještě téhož dne v autě jednoho z jejích kolegů z práce, který byl následně zatčen. Vyšetřovatelé nechápali, jak může mít dítě kolegu. Pak se ale ukázalo, že jako mnoho dalších pracuje v místní fabrice na lisování kovů, které odebírá automobilka Huyndai.

Dceřiná společnost Hyundai Motor Company podle zjištění agentury Reuters využívala dětskou práci v závodě, který dodává díly pro montážní linku korejské automobilky v nedalekém Montgomery v Alabamě. Není jisté, kolik dětí v továrně Smart Alabama pracovalo, ale podle různých výpovědí bývalých i současných zaměstnanců, policie a rodin některých nezletilých dělníků jich během let mohly být desítky.

Některým z dětí přitom bylo jen 12 let a lisovna kovů je nebezpečným místem i pro dospělé. Tato konkrétní továrna v malém městě Luverne je navíc známá tím, že nedodržuje pravidla pro bezpečnost práce a za posledních deset let dostala celou řadu pokut. Na místě mohou hrozit i amputace končetin nebo nebezpečné pády.

Zmíněná třináctiletá dívka v továrně pracovala spolu se svými dvěma bratry, kterým je 12 a 15 let. Ani jedno z dětí nechodilo do školy a rodiče je místo toho kvůli finanční nouzi posílali pracovat, potvrdil jejich otec Pedro Tzi pro Reuters. Informaci potvrdila i místní policie ve městě Enterprise, kde rodina žila.

Všichni tři sourozenci už jsou zapsaní do školy a na podzim do ní nastoupí. Nejsou ale jedinými dětmi, které v továrně v posledních letech pracovaly.

Ostatní zaměstnanci reportérům popsali, že celá řada dětí pracovala místo toho, aby chodila do školy. I když se nepovedlo přesně určit, kolik dětí podnik Smart zaměstnával, jako u dětí Pedra Tziho se ale jednalo o migranty ze Střední a Jižní Ameriky.

Bývalá zaměstnankyně továrny Tabatha Moultryová popsala, že na montážní lince pracovala několik let, až do roku 2019. Uvedla, že firma neustále navyšovala výrobu a spoléhala se hlavně na migranty, aby stihla uspokojit poptávku.

Pamatuje si také, že její kolegyně do práce vodila svou dceru, která vypadala velmi mladě. Když se jí zeptala, kolik jí je let, dívka odpověděla, že 13. "Byla hrozně mladá na to, aby pracovala tady nebo v kterékoliv jiné fabrice," dodala Moultryová.

Nedostatek pracovní síly

Smart v Alabamě dodává hlavně díly do oblíbených aut značky Hyundai jako Elantra, Sonata a Santa Fe, které během června tvořily téměř 37 procent vozů prodaných v USA pod touto značkou. Fabrika, která podle svých webových stránek dodává každý rok součástky do 400 tisíc vozů, měla ale problémy s nedostatkem pracovní síly.

Společnost Smart ani její mateřská firma Hyundai na konkrétní dotazy Reuters nereagovaly a pouze poslaly obecná vyjádření, že respektují zákony země, kde působí, a žádných jejich porušení si vědomy nejsou. Téměř identické vyjádření dostala i americká stanice NPR, když se také snažila získat jejich reakci.

V Alabamě přitom platí povinná školní docházka pro všechny děti do 17 let a na místech, jako je lisovna kovů a továrna na autodíly, nesmí pracovat nikdo mladší 18 let, protože to je nebezpečné prostředí. Zaměstnance do výroby hledaly většinou personální agentury, které žadatele moc důkladně neprověřují, poznamenává Reuters. Jak se shodují zaměstnanci firmy, u dětí bylo na první pohled poznat, že jim ještě nebylo 18 let.

"Zákazníci by měli být pobouřeni," říká David Michaels, bývalý náměstek amerického ministerstva práce, který se zaměřuje na bezpečí práce a ochranu zdraví. "Měli by vědět, že tahle auta staví, alespoň z části, dělníci, kterými jsou děti. Měly by být ve škole, a ne riskovat vlastní život, protože jejich rodiny zoufale potřebují peníze."

Až padesát dětí

Jeden z bývalých zaměstnanců firmy, sám migrant, který Smart opustil loni, uvedl, že během různých směn v továrně pracovalo kolem 50 dětí, přičemž některé z nich osobně znal. Podle dalších zaměstnanců byla celá řada dětí propuštěna, když začalo pátrání pro Tziho dceři a policie následně zjistila, že dívka pracovala v továrně.

Policie ani místní úřady nechtěly případ komentovat, ale když agentura Reuters článek publikovala, ozvalo se jak alabamské ministerstvo práce, tak resort na federální úrovni. Oba nyní informace prošetřují. Není ale jisté, jestli na místě stále pracují nějaké děti.

Tzi také dříve pracoval pro Smart, ale teď dělá na stavbách a pomáhá v lesnictví. Lituje, že jeho děti pracovaly místo toho, aby chodily do školy, ale rodina prý tehdy nutně potřebovala peníze. "Teď už je to za námi," říká. "Děti nepracují a na podzim začnou chodit do školy."

Video: Na plantážích pro Starbucks a Nespresso dřely děti. Nic překvapivého, říká Malíková