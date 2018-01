Virální video ruských kadetů ve slipech spustilo lavinu. Tančí už i žokejové, plavci a důchodkyně

před 6 hodinami

Vedení uljanovského leteckého učiliště chtělo za parodické video tančící studenty vyhodit ze školy.

Uljanovsk - V říjnu skupina studentů leteckého učiliště v Uljanovsku natočila pro své pobavení parodii na klip Satisfaction italského DJ Bennyho Bennassiho.

V původním videu několik dívek v plavkách pracuje s různými nástroji od vrtačky po sbíječku, natřásají se u toho a tváří se frivolně.

Uljanovští frekventanti se natočili v trenýrkách a čepicích leteckého učiliště a o dva měsíce později jeden ze starších studentů video publikoval na sociálních sítích.

Klip vyvolal bouři. "Je to neskutečná urážka Uljanovské oblasti a veteránů," prohlásil místní gubernátor Sergej Morozov. Ve státní televizi se nejrůznější představitelé předháněli v tom, kdo vyjádří větší pohoršení nad videem.

"Je to naprostá tragédie. To je podobné jako to, co udělaly Pussy Riot, které se vysmívaly v chrámu. A tohle je přece chrám vědy," prohlásil slavný pilot a prezident moskevského aviasalonu MAKS Magomed Tolbojev.

Většina ostatních sice nepožadovala pro studenty dva roky vězení, jako dostaly členky feministické skupiny, shodovala se ale, že frekventanti by měli být vyloučeni ze školy.

Federální agentura pro leteckou dopravu vydala rozhněvané tiskové prohlášení. "Všichni účastníci tohoto nemravného natáčení, ať už z řad studentů, nebo vyučujících, budou disciplinárně potrestáni, včetně propuštění ze zaměstnání a vyloučení ze studia," stojí v něm.

Video: V čepicích zatancovali studenti školy ministerstva pro mimořádné situace

Agentura je přesvědčena, že studenti svým činem urazili všechny pracovníky dopravního letectva, kteří čestně plní své pracovní povinnosti. Přidala se i oblastní dopravní prokuratura, jež zahájila vyšetřování, zda se nejedná o výrobu klipu "s elementy erotiky". "Pokud se to potvrdí, zhodnotíme, jak je tento fakt v souladu s požadavky legislativy v oblasti dopravy," psalo se v tiskové zprávě prokuratury.

"Opravdu to připomíná případ Pussy Riot. Ty museli odsoudit za výtržnictví, protože paragraf o urážce citů věřících byl přijat až později. Stejně tak si dovoluji upozornit pracovníky prokuratury, že paragraf o natáčení videoklipu s elementy erotiky v našich dopravních zákonech chybí. Je přirozeně možné, že parlament situaci napraví a přijme zákon, který studentům leteckých škol zakáže nosit slipy, kravaty a čepice, zatím tam ale nic takového není," ironizoval známý publicista Ivan Davydov.

Video: Parodii na virální klip natočili i ruští žokejové

Tančící ruští žokejové

Do smíchu však nebylo samotným studentům, jejich příbuzným a přátelům. Ti vytvořili petici žádající, aby mladíci z videa nebyli vyloučeni ze školy. "Neničte jim životy, vždyť oni ze všeho nejvíce chtějí létat," psalo se v ní.

Účinnější formou podpory se ukázalo být natáčení videí na podporu studentů-pilotů. Jako jedny z prvních je podpořily medičky ze sousedního města Dimitrovgrad.

Ve služebních čepicích zatancovali také studenti školy ministerstva pro mimořádné situace. A pak už se spustila lavina.

Svou verzi natočili na video plavci, kteří dokážou tančit i v bazénu pod vodou. Přidalo se i několik žen středního věku z Uljanovsku. A stranou nezůstaly ani dvě penzistky z Petrohradu. Díky nečekané vlně solidarity úřady nakonec oznámily, že nikoho ze školy vylučovat nebudou.

Video: Stranou nezůstaly ani dvě penzistky z Petrohradu