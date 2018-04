Nález zkamenělého prstu může přepsat historii: Člověk odešel z Afriky dřív, než se předpokládalo

před 39 minutami

Fosilie prstu Homo sapiens stará 90 tisíc let. | Foto: Reuters

Archeologové objevili na poušti v Saúdské Arábii zkamenělé ostatky prstu Homo sapiens. Jsou staré 90 tisíc let a svědčí o tom, že k rapidní migraci z Afriky došlo zhruba o 30 tisíc let dříve, než tvrdí současné teorie.

Rijád - Zkamenělé ostatky lidského prstu starého zhruba 90 tisíc let objevili archeologové v poušti An-Nafúd na severozápadě Saúdské Arábie. Podle vědců jde o nejstarší pozůstatek lidského druhu Homo sapiens nalezený mimo africký kontinent. Nález naznačuje, že moderní člověk mohl opustit Afriku dříve, než se předpokládalo, napsala agentura Reuters.

Moderní člověk Homo sapiens se objevil zhruba před 300 tisíci lety v Africe. Vědci dříve předpokládali, že tento druh opustil africký kontinent najednou během rapidní migrace před přibližně 60 tisíci lety a putoval podél pobřeží. Fosilie 3,2 centimetru dlouhého prstu však naznačuje, že moderní člověk opustil Afriku mnohem dříve.

"Podporuje to mnohem komplikovanější scénář migrace než rapidní opouštění Afriky, které nastalo před 60 tisíci lety. Tento nález společně s dalšími nálezy z posledních několika let naznačuje, že Homo sapiens se z Afriky přesouval několikrát v průběhu posledních zhruba 100 tisíc let," uvedl Michael Petraglia z německého Institutu Maxe Plancka pro dějiny lidstva.

Nový objev také ukazuje, že Homo sapiens putoval vnitrozemím, nikoliv při pobřeží, dodal expert.

Zatímco saúdskoarabská poušť An-Nafúd je nyní nevlídným mořem písku, v minulosti byla pohostinnou krajinou s bohatým porostem a jezerem.

Podle archeologa Huwa Groucutta z Univerzity v Oxfordu se v oblasti našly také kostěné pozůstatky zvířat, včetně hrochů, divokého skotu, antilop a pštrosů. Známky po kousnutí na kostech dále naznačují, že v oblasti žili i masožravci.

Otázkou podle expertů zůstává, co se stalo s předky lidí, kteří se v saúdskoarabské poušti usadili. "Víme, že oblast byla zaplavena a pak vyschla. Vymřela tedy tamní populace? Nebo přežila na jihu dnešní Saúdské Arábie, kde jsou i teď hornaté oblasti s poměrně vysokou mírou srážek a pobřežní oblasti často zasažené monzunovými dešti?" cituje agentura Reuters Groucutta.

Podle experta mohlo nepříznivé prostředí zatlačit tento druh až do Eurasie.