V Rusku padl první rozsudek za válčení na Ukrajině, Rus bojující proti separatistům dostal pět let

Ruský soud vynesl první rozsudek nad Rusem, který jako dobrovolník válčil v Donbasu na východě Ukrajiny. Nikoliv však na straně proruských separatistů, ale v ukrajinském dobrovolnickém praporu Azov. Arťom Širobokov, přezdívaný Jesenin, byl v nepřítomnosti v rodné Samaře odsouzen za žoldnéřství k pěti letům vězení. "Ne, nikdo od soudu či vyšetřovatelů se nepokoušel se mnou spojit. Naprosto mě to nezajímalo, protože od počátku bylo jasné, čím to skončí, a tak nemělo smysl se plašit," řekl Širobokov ruské redakci BBC v rozhovoru poskytnutém v ukrajinském exilu. "Nechystám se vrátit do Ruska, ani odvolat se proti rozsudku. Nemá to žádný smysl, mám zajímavější věci na práci."

