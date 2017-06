Zvláštní režim exportu na Ukrajinu a do Běloruska končí. Pro obě země budou platit nové limity

před 52 minutami

Pro Ukrajinu a Bělorusko už neplatí zvláštní režim pro pojišťování exportu. Státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), která zajišťuje podporu českého exportu především do zemí mimo Evropskou unii, ho zrušila. U obou těchto zemí má exportní pojišťovna nastavené nové teritoriální limity.

Praha - Státní Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) zrušila zvláštní režim pro pojišťování exportu na Ukrajinu a do Běloruska. Informovala o tom mluvčí EGAP Hana Hikelová. Pro Ukrajinu bylo od února 2014 pojišťování v podstatě zastaveno kvůli neklidné situaci na východě země, nově se EGAP soustředí na kratší a strategické projekty. V Bělorusku je sice prostředí stále ekonomicky nestabilní, EGAP ale u pojištěných případů eviduje dobrou platební morálku, uvedla mluvčí.

"Obě země spadají podle kategorizace rizika Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj do nejrizikovější kategorie 7 a EGAP k nim bude přistupovat u nových obchodních případů stejně jako k dalším zemím této rizikové kategorie. U obou těchto zemí má exportní pojišťovna nastavené nové teritoriální limity," uvedla Hikelová. Pro pojištění projektů na Ukrajinu je nově limit 2,5 miliardy korun, nyní je z něj vyčerpáno 1,1 miliardy korun. V případě Běloruska je z limitu 7,2 miliardy korun volných pro nové obchodní případy přibližně 1,5 miliardy korun.

U exportu na Ukrajinu zůstala po únoru 2014 od EGAP podpora jen několika malým a středním podnikům, energetická společnost NAEK své závazky vůči EGAP splácí. "Při projednávání nových obchodních případů na Ukrajinu budou mít výhodu krátkodobé a střednědobé transakce, případně transakce se subjekty strategického významu a s příjmy v devizách," uvedl předseda představenstva EGAP Jan Procházka.

Pro export do Běloruska mohl být zvláštní režim pro pojišťování zrušen díky snížení angažovanosti EGAP v této zemi a dobré platební morálce u pojištěných případů. "Část portfolia v Bělorusku se navíc podařilo dozajistit u komerčních zajistitelů," zmínila Hikelová.

EGAP zajišťuje podporu českého exportu především do zemí mimo Evropskou unii. Za 25 let své existence pojistila vývoz za více než 800 miliard korun do stovky zemí světa. V loňském roce pojistila export do 39 zemí v hodnotě téměř 32 miliard korun.