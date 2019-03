V Rusku mají kvůli znečištění zelený sníh, je za tím továrna na chrom. Protesty sílí

Případy, kdy sníh zčernal nebo zezelenal, vyvolávají stále větší znepokojení. Jak velké obavy bychom měli mít kvůli čím dál tím víc barevnému sněhu, se ptá britský list The Guardian.

Nikdy nejez žlutý sníh, byla vždy dobrá rada. Teď bychom k tomu mohli přidat varování před zeleným, růžovým, oranžovým a černým sněhem. Úměrně tomu, jak se nové důkazy o tom, jak se nám daří zaneřádit planetu, zapisují do jednoho z nejčistších prostředí na planetě - rychle se zmenšujících sněhových čepiček.

Pozornost upoutala série incidentů v Rusku. Obyvatelé sibiřských měst s nechutí sledovali, jak se sníh kolem nich mění na zelený a černý, a toxické emise přinutily některé z nich nosit masku. Za emise jsou zodpovědné místní továrny - zelený sníh je například dílem továrny na chrom - a jak protesty nabírají na intenzitě, dostala se vláda prezidenta Vladimira Putina pod tlak.

Znečištění sněhu není nové. Ochránci životního prostředí varují už roky před nebezpečím tmavého sněhu v podobě černých, hnědých a šedých pruhů na ledu, kvůli jejich dopadu na klimatické změny. Jsou jasně viditelné ze vzduchu nad arktickými oblastmi.

Tmavý sníh je znečištěný černým uhlíkem, tedy sazemi - nespálenými částicemi fosilních paliv v uhelných elektrárnách, továrnách a dalších zdrojích. Do polárních ledových čepiček je přenáší vítr.

Když saze spadnou na bílý sníh, je to nejen estetická katastrofa. Bílý sníh a led, které odrážejí světlo, zvyšují schopnost povrchu odrážet sluneční světlo a teplo zpět do vesmíru. Tmavý sníh ale naopak teplo absorbuje a zrychluje tak oteplování Země. Eliminace sazí by mohla zpomalit klimatické změny a pomoci snížit teploty až o půl stupně Celsia.

Konzumace sněhu? Nezkoušejte ani ten bílý

Sníh je někdy zabarvený i přírodními jevy. Řasa Chlamydomonas nivalis může způsobit, že vypadá růžový nebo červený, což je efekt zdokumentovaný vědecky už od 19. století. Oranžový sníh, který se v loňském roce šířil východní Evropou, mohly způsobit částečky prachu a písku ze Sahary. Ovšem v případě oranžového sněhu, který o desetiletí dříve padal na Sibiři, tento jev s největší pravděpodobností způsobilo znečištění.

A pokud jde o konzumaci sněhu, nezkoušejte ani ten bílý. Vědci v Kanadě v roce 2017 zjistili, že tající městský sníh obsahuje celou směsku toxických chemikálií, převážně z výfukových plynů aut, které byly ve sněhu uvězněny ze znečištěného vzduchu.

Sníh ve své kráse vždy upoutával naši představivost, byl symbolem čistoty a průhlednosti, odkazem na mytický stav nevinnosti. Jak se sníh kolem nás zbarvuje černě, šedě, hnědě, zeleně a všemi ostatními barvami, těžko bychom hledali silnější symbol našeho globálního problému se znečištěním, které se vymyká naší kontrole.