V první kole prezidentských voleb v Ekvádoru zvítězil kandidát vládní strany Lenín Moreno

před 5 hodinami

V prvním kole prezidentských voleb v Ekvádoru zvítězil kandidát vládní strany Lenín Moreno, který získal 38,9 procent hlasů. Druhý v nedělních volbách skončil se 28,5 procenta hlasů kandidát pravicové koalice Guillermo Lasso. Vyplývá to ze sečtení 80 procent výsledků, o nichž informovala CNN. Volební účast činila skoro 83 procent. Zatím ale není jasné, zda se bude muset 2. dubna konat druhé kolo. Pokud by třiašedesátiletý Moreno získal nejméně 40 procent hlasů a náskok deseti procentních bodů před druhým kandidátem, stal by se již definitivním vítězem. Z celkem osmi kandidátů, mezi nimiž byla jedna žena, by postoupili do druhého kola dva s nejlepším výsledkem.

autor: ČTK