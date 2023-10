V New Yorku začal proces s Trumpem, kterému soudce připisuje podvody s majetkem

Bývalý americký prezident Donald Trump se v New Yorku účastní zahájení hlavní části prvního z několika soudních sporů s federálními a státními úřady, které jej v nadcházejících měsících čekají. Soudce už ve věci občanskoprávní žaloby newyorské vlády rozhodl, že Trump a jeho firma podváděli finanční instituce zveličováním svých majetků. Prokuratura požaduje mimo jiné pokutu 250 milionů dolarů.

Trump veškerá obvinění odmítá a při příchodu do soudní síně případ opět označil za podvod a znovu kritizoval soudce Arthura Engorona. Ten by měl konečný verdikt vynést nejpozději v prosinci, podle zdrojů deníku The New York Times (NYT) se však rozuzlení očekává dříve.

Důvodem je Engoronovo rozhodnutí z minulého týdne v řízení předcházejícím hlavní části procesu. Soudce uznal klíčové obvinění vznesené newyorskou generální prokurátorkou Letitií Jamesovou, že Trump a jeho rodinný podnik podváděli mimo jiné banky či pojišťovny tím, že masivně nadhodnocovali svůj majetek a zveličovali jeho čistou hodnotu v dokumentech používaných při uzavírání obchodů a zajišťování financování.

Podle agentury AP bude Engoron rozhodovat ještě o dalších šesti tvrzeních prokuratury v procesu, který nezahrnuje porotu. Jamesová kromě vysoké pokuty požaduje pro Trumpa také zákaz podnikání ve státě New York. Verdikt z přípravné fáze znamená, že exprezident by mohl být nucen vzdát se některých nemovitostí ve svém rodném státě, včetně mrakodrapu Trump Tower.

Jamesová žalobu vznesla v září 2022, přičemž z "obřího podvodu" při oceňování majetku viní také exprezidentovy dva nejstarší syny. Mladší z dvojice Eric je dnes podle NYT také v soudní síni, neusedl však s otcem na lavici pro obviněné. Trumpa mohli novináři po příchodu do místnosti několik minut natáčet a fotografovat, Engoron však zamítl žádost médií o povolení přímého přenosu úvodních řečí.

Trump kromě obvinění z nekalých obchodních praktik čelí také čtyřem obžalobám, které procházejí příslušnými procesy na pozadí jeho snahy vrátit se po volbách v roce 2024 do prezidentské funkce. Prezident z let 2017 až 2021 byl obžalován jako první bývalá hlava státu v dějinách USA, hlavní líčení v těchto případech by mohla začít příští rok v březnu.