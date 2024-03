Při nehodě dálkového autobusu u Lipska zemřelo nejméně pět lidí

Pět mrtvých a asi 20 zraněných si vyžádala nehoda autobusu na dálnici v Německu nedaleko Lipska. Oznámila to policie. Společnost FlixBus, které autobus patří, sdělila, že ve vozidle bylo 53 cestujících a dva řidiči. Autobus, který podle upřesněných informací jel z Berlína do švýcarského Curychu, sjel do příkopu, kde se převrátil na bok.

Nehoda se stala na dálnici A9, která spojuje Berlín s Mnichovem. Autobus havaroval nedaleko křížení A9 s dálnicí A14 z Magdeburku do Drážďan. "Přesné okolnosti nehody nejsou zatím známé. V současné době také nejsme schopni poskytnout přesnou bilanci zraněných a mrtvých. Spolupracujeme samozřejmě s místními úřady a záchranáři," uvedl v prohlášení dopravce FlixBus." Deník Bild o obětech napsal, že jejich identita není ještě známá. Uvedl také, že oba řidiči nehodu přežili. Na místě podle médií zasahovala asi stovka záchranářů. Pro zraněné letěly vrtulníky. Lipský deník Leipziger Volkszeitung napsal, že nemocnice v regionu vyhlásily pohotovost a připravovaly se na příjem desítek zraněných. +++ LVZ-Newsblog: Tote und Verletzte nach Flixbus-Unfall bei Leipzig +++ https://t.co/doinN1dZ8s — LVZ (@LVZ) March 27, 2024 Dálnice A9 musela být po nehodě podle saské policie v obou směrech uzavřena. Policie následně na sociální síti X vyzvala řidiče, kteří zůstali v kolonách, aby dodržovali záchranářskou uličku pro průjezd sanitek, policistů a hasičů.