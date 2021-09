Volby v Kanadě vyhrají liberálové premiéra Trudeaua, většinu ale podle odhadů nemají

Vůdce kanadských konzervativců Erin O'Toole uznal porážku v pondělních předčasných parlamentních volbách a poblahopřál k vítězství současnému premiérovi a šéfovi Liberální strany Justinu Trudeauovi. Tomu se však podle projekcí kanadských médií zřejmě nepodaří získat většinu v parlamentu.

Veřejnoprávní televize CBC odhaduje, že liberálové v zákonodárném sboru obsadí 157 z celkových 338 křesel a konzervativci zřejmě získají 121 mandátů, což by byly stejné výsledky jako v roce 2019.

Devětačtyřicetiletý Trudeau, který stojí v čele menšinové vlády, spoléhající na podporu dalších stran při přijímání zákonů, vyhlásil volby dva roky před řádným termínem v naději, že posílí svůj mandát a vytvoří většinový kabinet. Kanadská a americká média však poznamenávají, že složení kanadského parlamentu bude po volbách zřejmě vypadat velice podobně jako doposud. Podle CBC tak v myslích mnoha voličů ještě akutněji vyvstává otázka, proč premiér svolával volby za čtvrté vlny pandemie covidu-19.

Trudeau nicméně volby vyhlásil a kampaň zahájil v polovině srpna, kdy mu průzkumy veřejného mínění přisuzovaly znatelný náskok před opozičními konzervativci. Ten však postupně mizel a pár dní před volbami průzkumy informovaly o vyrovnané pozici obou hlavních kanadských stran.

Podle prvních dílčích výsledků z atlantického pobřeží zde liberálové vedou, ale oproti předchozím volbám z roku 2019 zde zaznamenali mírné ztráty.

Podle prvních výsledků liberálové vedou ve 23 z 32 obvodů ve čtyřech provinciích u Atlantiku. Před volbami zde drželi 27 mandátů.

Hlavní soupeři, konzervativci Erina O'Tooleho, se zaměřili na získání dalších mandátů k dosavadním čtyřem a ujali se vedení v devíti obvodech, uvedly agentury Reuters a AP.

Je příliš brzy na vyvozování závěrů, protože v jednotlivých regionech se výsledky volebního zápolení mohou výrazně lišit. Pokud by ale výsledky od Atlantiku naznačovaly širší tendenci, bylo by to pro liberály velice znepokojivé, usoudil bývalý poradce liberálů Scott Reid.

Klíčové jsou Quebec a Ontario

Klíčový význam ale mívají výsledky z nejlidnatějších provincií Quebec a Ontario, kde je ve hře 199 z celkem 338 mandátů ve sněmovně.

Agentura AP označila volby za pandemické - verdikt voličů totiž může oslabit, anebo posílit vládu v trestu či odměně za to, jak zvládala pandemii covidu-19.