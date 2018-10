před 1 hodinou

Půldruhého roku vzdorovala 73letá vdova v Hamburku rčení "dokud nás smrt nerozdělí" a dál potají sdílela byt se zemřelým manželem. A sdílela by i dál, kdyby starost o nebohého muže neprojevil správce bytu, kterého znepokojilo, že starce už dlouho neviděl. Správce se se svou obavou svěřil policii, která se 19. září rozhodla situaci na místě prověřit. Při návštěvě bytu pak u policistů vyvolala nedůvěru neochota stařenky otevřít jednu uzamčenou místnost. Poté, co se policejní úředníci vstupu do pokoje přece jen domohli, našli na posteli tělo zemřelého v již značném rozkladu. Nařízená pitva následně nezjistila cizí zavinění smrti.