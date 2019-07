Stále není jasno, kdo povede Evropskou komisi. Lídři zemí odstartovali další jednání

Celou noc strávili šéfové států a vlád zemí Evropské unie v Bruselu debatami o tom, kdo by měl na podzim v čele Evropské komise nahradit jejího stávajícího šéfa Jeana-Claudea Junckera.

Podle italského premiéra Giuseppe Conteho zatím jednání shodu mezi lídry nepřinesla. "To se dá jen těžko říct. V této chvíli to nevypadá, že jsme se dohodli," řekl Conte, když ráno neplánovaně přišel do tiskového sálu summitu pohovořit s novináři. Důvodem jsou podle něj komplikovaná kritéria, která si premiéři a prezidenti pro výběr stanovili.

Jednání má podobu série dvoustranných a vícestranných neformálních schůzek, které koordinuje šéf Evropské rady Donald Tusk. Jednání všech lídrů začalo v neděli večer se značným zpožděním, v pondělí ráno zase odstartovalo.

Conte nepřímo potvrdil, že série jednání v noci opět vrátila možnost, že summit do čela komise navrhne europarlamentu socialistického kandidáta a jejího dosavadního prvního místopředsedu Franse Timmermanse.

"V této chvíli na něm není jednomyslná shoda. To je fakt. Nevím, zda by ho podpořila dostatečná většina," prohlásil ovšem zároveň. Proti nizozemskému politikovi vystupují nejen země Visegrádské skupiny, především Polsko, Maďarsko a Česko.

Problém s nástupem socialisty do čela komise mají i někteří premiéři či prezidenti hlásící se k evropským lidovcům. Ti v květnu vyhráli eurovolby a podle názoru části této politické rodiny by tak měli mít na post v čele komise právo. Nesouhlasících zemí je však zřejmě málo na to, aby v případném hlasování Timmermanse zablokovaly.

Itálie je podle svého premiéra "velmi otevřená konstruktivnímu dialogu", ale také odmítá automaticky uznat jako jediné možné řešení systém takzvaných vedoucích kandidátů, podle něhož by v čele Evropské komise stanul lídr kandidátky vítězného uskupení z voleb do Evropského parlamentu.

Zda z řady Tuskových rozhovorů s premiéry a prezidenty zemí bloku vyplyne ještě v pondělí nějaký jednoznačný závěr, se ukáže po očekávané ranní společné diskusi lídrů v jednacím sále, pravděpodobně u snídaně.

Šéf Evropské rady se nejprve setkal se všemi jejími členy, pak se sešel ke společné konzultaci s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, španělským premiérem Pedrem Sánchezem a šéfem nizozemské vlády Markem Ruttem.

Krátce po 5:00 ráno pak podle dobře informovaných unijních činitelů začalo další kolo bilaterálních jednání.

Jednání na summitu Evropské rady v Bruselu je dlouhé a složité. Celou noc. Už přes 12 hodin. Teď byla přestávka, za chvíli začneme znovu. Dál budu bojovat za kandidáta na předsedu Komise, který může Evropu sjednotit a bude rozumět tomu, co potřebují státy jako Česká republika. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) July 1, 2019

Tusk už dopředu avizoval, že otázku nominace nového předsedy komise chce mít uzavřenou v pondělí dopoledne. Je ale otázka, zda by v případě silného odporu části států nechal rozhodnout hlasováním, ačkoliv na to má podle pravidel v tomto případě právo. Summit se ale obvykle snaží dojít ke konsenzuální dohodě.

Prezidenti a premiéři ale chtějí rozhodnout o celém "balíčku" křesel: kromě vedení komise také o budoucím šéfovi Evropské rady, tedy nástupci Donalda Tuska, vysokém představiteli pro zahraniční politiku a předsedovi europarlamentu. S věcí souvisí i obsazení křesla v čele Evropské centrální banky (ECB).

Rozhovory jsou vleklé a složité, protože lídři vyvažují zájmy evropských stranických rodin, snaží se dosáhnout rovnoměrného rozložení funkcí mezi jednotlivé evropské regiony a také hledají spravedlivé zastoupení mužů a žen. Navíc je tlačí čas, dohodu chce Tusk i další premiéři a prezidenti mít v pondělí, před ustavujícím jednáním nového složení Evropského parlamentu tento týden.

Video: Visegrád blokuje klimatickou politiku Evropské unie