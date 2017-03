"Už nebudu volit Africký národní kongres," říká zklamaná a rozhněvaná vnučka Nelsona Mandely

před 10 minutami

Vnučka prvního černošského prezidenta Jihoafrické republiky Nelsona Mandely oznámila, že už nebude volit Africký národní kongres. Tedy stranu, s níž je její rodina spjata desítky let a která od roku 1994 vládne v zemi.

Kapské Město - První členka rodiny legendárního jihoafrického vůdce Nelsona Mandely se odvrací od politické strany, již právě Mandela vedl. Jeho nejstarší vnučka Ndileka Mandelová minulý týden prohlásila, že už nebude volit Africký národní kongres (ANC).

"Takhle to cítím. Jsem velmi rozrušená, ale není to rozhodnutí učiněné v hněvu. Nějaký čas jsem o tom přemýšlela a to rozhodnutí ve mně narůstalo," cituje Mandelovou jihoafrický server News24.com.

Parlamentní volby budou v Jihoafrické republice v roce 2019.

Dvaapadesátiletá Mandelová uvedla, že hlavním důvodem, proč se distancuje od ANC, jsou dvě kauzy. Krize související se systémem sociální péče a případ Life Esidimeni.

Miliardy randů se promrhají

Mandelová, která je původním povoláním zdravotní sestra, vede nadaci Thembekile Mandela Foundation. Ta se věnuje boji s chudobou na venkově. Z této pozice kritizuje systém sociální péče zejména o chudé lidi v JAR. Připomíná, že ANC má v této oblasti solidní program, který ale podle Mandelové vláda vedená ANC neuvádí do praxe.

"Když se pokoušíte sehnat peníze na financování důležitých projektů ve venkovských oblastech, jste frustrováni a nemůžete uspět. Přitom miliardy randů z veřejných peněz se ročně promrhají," uvedla Mandelová.

Ušetřit peníze

Druhým důvodem, proč Mandelová ztratila důvěru v Africký národní kongres, je obří skandál v oblasti péče o dlouhodobě psychicky nemocné a zároveň chudé pacienty, který propukl v únoru.

V celé zemi bylo loni přestěhováno 1300 těchto pacientů z privátních nemocnic, které provozuje společnost Life Esidimeni s finančními příspěvky státu, do 27 charitativních organizací. Tato nevládní zařízení většinou nemají licenci a životní podmínky tam jsou horší. Cílem přesunu bylo ušetřit peníze.

V únoru ale vyšlo najevo, že nejméně 94 pacientů v těchto zařízeních v provincii Gauteng loni zemřelo. Mnozí z nich měli poranění hlavy a modřiny po celém těle.

"Je to jeden skandál za druhým a nikde žádná zodpovědnost. A naši lidé kvůli tomu trpí," prohlásila Mandelová.

Neříkejte mi, že by byl zklamaný

Proti rozhodnutí Ndileky distancovat se od ANC vystoupil její bratr Mandla Mandela, když v pátek poslal své sestře otevřený dopis. Snažil se ji přesvědčit, aby svůj krok ještě jednou zvážila.

"Prosím, nevylévej s vodou z vaničky i dítě," napsal Mandela své sestře. "Africký národní kongres je jako tlukot srdce naší rodiny už spoustu let. Jen si představ, kolika krizím a výzvám čelil náš děda od roku 1944, kdy se přidal k ANC."

Na námitky lidí na sociálních sítích, že by Nelson Mandela byl z jejího kroku zklamaný, odpovídá jeho vnučka po svém. "Jsem velmi rozzlobená na lidi, kteří tvrdí, že znají mého dědečka lépe než jeho vlastní rodina," uvedla Mandelová. "Nikdo nedokáže přesně vyjádřit, jak se děda cítil obecně, nejen jako politik, ale i jako otec a hlava rodiny. Tak mi neříkejte, že by byl zklamaný."

A dodala, že Nelson Mandela neuznával "slepou loajalitu".

"Nebudu hlasovat pro něco, s čím už nesouhlasím a co není v souladu s tím, za co můj děda a jeho přátelé bojovali," shrnula Mandelová.

Korupční skandály

ANC se potýká s korupčními skandály už od nástupu prezidenta Jacoba Zumy do úřadu v roce 2009. Loni v dubnu Nejvyšší soud JAR rozhodl, že Zuma porušil ústavu. Nevrátil totiž veřejné prostředky, které použil na rekonstrukci svého venkovského sídla. V září pak podle britského listu The Telegraph zaplatil 7,8 milionu randů (asi 15,4 milionu korun).

Nejvyšší soud loni také obnovil 783 případů obvinění Zumy z korupce. Obvinění se týkala rozhodnutí vlády z roku 1999 nakoupit zbraně za miliardy dolarů. Zuma byl tehdy viceprezident.

ANC poprvé vyhrál volby v roce 1994. Od té doby vítězil ve všech volbách se ziskem nad 60 procent hlasů. Loni v srpnu však utrpěl porážku v komunálních volbách, kdy ztratil vedoucí pozice v řadě velkých měst - včetně Johannesburgu a Pretorie.

autor: Hana Vařáková