"Je vidět, že mu je to trapné." Jak dříve oblíbený Rus šíří v OSN kremelské lži

Od začátku války na Ukrajině šíří ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja ve svých projevech kremelskou propagandu. Naposledy zpochybnil masakr v Buči a označil ho za "zinscenovanou provokaci k diskreditaci ruské armády". "Je to bohužel typická goebbelsovská propaganda, kterou Rusko v poslední době se svojí agresí proti Ukrajině šíří," komentuje jeho chování diplomat Michael Žantovský.

Něbenzjovo vyjadřování se podle Žantovského ale od některých jiných ruských představitelů, jakým je například ministr zahraničí Sergej Lavrov, liší. "On čte stanoviska z papíru a jeho neverbální výraz trochu nasvědčuje tomu, že je mu to asi trapné. Ale v tom případě by to neměl dělat," komentuje Žantovský, který v minulosti působil jako český velvyslanec v USA, Izraeli a Velké Británii.

Něbenzja byl na základě jeho informací mezi kolegy z jiných zemí v OSN poměrně oblíbený. "V této chvíli ho ale asi litují," podotýká Žantovský, který nyní působí jako ředitel Knihovny Václava Havla. "Ale jak říkám, omluva to není. Člověk by měl vědět, kde má svoje hranice, a raději požádat o politický azyl, ale nedělat toto," dodává.

Před několika dny Něbenzja na půdě OSN prohlásil, že ruská armáda nepřišla na Ukrajinu "dobývat území, ale zajistit dlouho očekávaný mír v krví nasáknutém Donbasu". "Musíme vyříznout zhoubný nacistický nádor, který požírá Ukrajinu a který by postupem času začal požírat i Rusko. A my tohoto cíle dosáhneme, dříve nebo později," prohlásil 5. dubna ruský představitel.

Něbenzja působí jako stálý zástupce Ruska při Organizaci spojených národů od roku 2017. Předtím zastával funkci náměstka ruského ministra zahraničí. V minulosti například pracoval také jako poradce stálé mise Ruska při OSN v New Yorku či zástupce ruského vyslance při OSN v Ženevě.

Podívejte se na video v úvodu v článku, kde Žantovský také uvádí, jak Ruskou federaci ovlivní přerušení členství v Radě OSN pro lidská práva či jak funguje pozice vyslance při OSN.