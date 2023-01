Útok elitní ukrajinské jednotky Kraken na vesnici v Luhanské oblasti

Nela Lisková musí místopředsedkyni sněmovny Olze Richterové zaplatit 50 tisíc korun za šíření nepravdivého příspěvku o výrocích Richterové rozhodl pravomocně ve čtvrtek odvolací pražský městský soud. Na svém profilu také žena musí zveřejnit omluvu. Lisková podle verdiktu v roce 2019 opakovaně sdílela na facebooku nepravdivý příspěvek o tom, že Richterová chce, aby Česko dalo uprchlíkům byty.

Richterová pak podle svých slov čelila kvůli tomuto příspěvku útokům na sociální síti, včetně výhrůžek zabitím. Lisková se k rozsudku vyjadřovat nechtěla, právník Richterové uvedl, že rozhodnutí vítá. Místopředsedkyně Poslanecké cněmovny na Twitteru uvedla, že peníze věnuje na dobročinné účely.

"Pokud jde o problematiku sdílení těchto hoaxů, těch evidentně nepravdivých informací, jako je to v tomto případě, tak myslíme, že je to někdy opravdu velmi nebezpečné. Vlastně ty stovky příspěvků, které jsme viděli, které tam umisťovali různí občané, z toho je evidentní, že to vyvolává velkou zášť, velkou nenávist a že to může být opravdu fyzicky nebezpečné a že se to opravdu může v tomto smyslu dotýkat osobně paní žalobkyně," uvedl předseda odvolacího senátu Tomáš Novosad.