Útočník z Londýna neměl vazby na Islámský stát, ale zajímal se o džihád, tvrdí britská policie

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Britská policie nenašla žádné důkazy svědčící o tom, že by útočník z Londýna Khalid Masood měl vazby na radikály z takzvaného Islámského státu (IS) nebo Al-Káidy. Muž, který minulou středu u britského parlamentu zabil čtyři lidi a dalších 50 zranil, se ale zajímal o džihád, uvedla policie. Podle ní také neexistují důkazy, že by se Masood, jenž měl pestrý trestní rejstřík, radikalizoval v roce 2003 ve vězení. Dvaapadesátiletý Masood najel minulou středu autem do lidí na mostě přes Temži a následně pobodal u budovy parlamentu policistu, který později svým zraněním podlehl.

autor: ČTK

