Útočník v centru Štrasburku zabil tři lidi. Je stále na útěku, ale zraněný

Útok v centru Štrasburku si vyžádal mrtvé i zraněné. První záběry z místa | Video: Associated Press | 00:43

Štrasburk se probouzí do mrazivého rána. Útočník, kterého policie identifikovala jako devětadvacetiletého Chekatta Chérifa, zabil poblíž slavného adventního trhu tři lidi a dalších 12 zranil. Podařilo se mu uniknout a francouzská policie po něm intenzivně pátrá. Nasadila na to elitní komanda i několik helikoptér. Útočník, vyzbrojený automatickou zbraní, je zraněn. Vyšetřovatelé varují, že může být velmi nebezpečný. Na místo dorazil francouzský ministr vnitra Christophe Castaner, který oznámil, že Francie zvýšila stupeň ohrožení na nejvyšší. “Také jsme posílili kontroly na hranicích. Hodláme navýšit bezpečnost na dalších vánočních trzích, abychom předešli podobným útokům,” řekl ministr.

Atentát se odehrál kolem dvacáté hodiny večer. Atentátník prý hned na třech místech poblíž slavného vánočního trhu začal pálit do davu lidí. Vyšetřovatelé nejprve mluvili o jedné oběti. Ministr vnitra Castaner v noci potvrdil, že útok si vyžádal tři mrtvé a 12 zraněných, z toho šest je v kritickém stavu.

Policie pak celé centrum města uzavřela. Lidé se schovávali v restauracích, které byly v tu chvíli plné hostů.

350 policiers et gendarmes sont en ce moment même sur le terrain pour appréhender le suspect, appuyés par 2 hélicoptères, le RAID, la BRI et la force Sentinelle.#Strasbourg pic.twitter.com/hzzIkoQDxW — Christophe Castaner (@CCastaner) December 12, 2018

Policie je postupně vyklidila až pozdě v noci. Několik hodin byl zavřený také Evropský parlament, který ve Štrasburku zrovna zasedá. Budovu pak poslanci a úředníci mohli opustit až po půlnoci.

Útočník zatím uniká

Po útočníkovi se nadále pátrá. Televize BFMTV informuje, že byl zraněn vojáky, kteří v rámci operace Sentinelle chrání ulice francouzských měst. Tuto operaci, kdy na ochranu měst a hojně navštěvovaných míst, jako jsou památky, letiště nebo nádraží, Francie spustila v lednu 2015 po útoku na redakci satirického týdeníku Charlie Hebdo.

Přesto se útočníkovi podařilo uniknout - údajně ukradl vozidlo taxi, se kterým z místa ujel. Stačil ještě přitom zranit jednoho z vojáků. Právě taxikář pak policii potvrdil, že útočník utrpěl zranění.

Obyvatel Štrasburku Yoann Bazard uvedl, že slyšel "dva až tři výstřely". "Poté jsem slyšel další, tentokrát ještě blíž. Bylo to opravdu šokující. Lidé hodně křičeli," uvedl.

"Vznikla panika, lidé utíkali všemi směry," řekl svědek Fatih pro agenturu AFP. Dodal, že viděl tři zraněné.

Strasburk prave ted, dochazi slova. V mistech, kterymi chodim velmi casto, se vrazdilo. Ulice Strasburku krizuji policejni antony, nad hlavami je slyset vrtulnik, utocnik policii zatim unika. Lide nesmeji vychazet z obchodu ci restauraci, nekteri kolegove zustali uvezneni v EP. — Dita Charanzová (@charanzova) December 11, 2018

"Všechny jsem pustili dovnitř, do vinného sklípku," uvedl Mouad, majitel jedné restaurace v centru města.

Francouzská policie útočníka zná. Je na takzvaném seznamu "fiche S", na kterém jsou lidé ohrožující bezpečnost státu. Podle médií ho policie měla zadržet už v úterý ráno, a to kvůli dřívějšímu loupežnému přepadení.

Doma ho ale policie nenašla. Při domovní prohlídce ale objevila granáty, uvádí francouzská televize BFMTV. Jedná se o recidivistu, který měl problémy se zákonem od mládí. Odsouzen byl několikrát za "běžnou" kriminalitu, a to jak ve Francii, tak i v sousedním Německu. Policie ale zadržela několik jeho spolupachatelů.

Od roku 2016 ho policie sledovala kvůli radikalizaci. Rodák ze Štrasburku byl aktivní na stránkách tamních radikálů.

Pařížská prokuratura uvádí, že přesný motiv útoku zatím není jasný. Že se opravdu jednalo o teroristický útok, zatím ministr vnitra ani prokurátor nepotvrdili.

Nikdo se zatím ani nepřihlásil k odpovědnosti. Zpravodajská služba Site Intelligence Group, jež monitoruje aktivitu na džihádistických sítích zaznamenala, že příznivci Islámského státu útok oslavují, napsala k tomu agentura Reuters.

Solidarité de la Nation tout entière pour Strasbourg, nos victimes et leurs familles. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 12, 2018

Podezřelý si vybral k útoku hojně navštěvované adventní trhy ve Štrasburku, které patří k nejstarším v Evropě. Není to poprvé, co se tento trh dostal do hledáčku teroristů. V roce 2000 teroristická skupina al-Káida připravovala bombový útok u štrasburské katedrály. K němu nakonec nedošlo, odhalily ho francouzské a německé bezpečnostní složky.

Už od roku 2015, kdy teroristé zaútočili na redakci časopisu Charlie Hebdo, a v listopadu pak na pařížské restaurace, bary a koncertní síň, žije Francie pod hrozbou terorismu.

Po útocích z listopadu 2015 tehdejší prezident Francois Hollande zavedl výjimečný stav. Ten ukončil až jeho nástupce, nynější šéf státu Emmanuel Macron. Výjimečný stav přestal platit v listopadu 2015, kdy ho de facto nahradil nový protiteroristický zákon.