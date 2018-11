V centru Bruselu pobodal útočník policistu, sám skončil s vážným zraněním

V centru Bruselu útočník pobodal policistu. Motiv činu je zatím nejasný, podle místního listu La Derniere Heure ale muž křičel Alláhu akbar (arabsky Bůh je veliký). Úřady tuto informaci nepotvrdily. Policista utrpěl lehká zranění, útočníka kolegové napadeného zranili vážně.

Muž ozbrojený nožem zaútočil na policistu kolem 05:30 SEČ před policejní stanicí nedaleko centrálního Velkého náměstí (Grand Place). "Je příliš brzy na to, abychom řekli, jaký byl motiv útočníka. Bylo zahájeno vyšetřování," řekla policejní mluvčí.

Belgický ministr vnitra Jan Jambon na Twitteru označil útok za "zbabělý" a vyjádřil bruselské policii svou plnou podporu. Ministr spravedlnosti Koen Geens uvedl, že vyšetřovatelé berou v potaz všechny možné motivy, včetně napojení útočníka na některou extremistickou organizaci.

Alweer laffe daad tegenover onze politiemensen. Politieman gewond door mesaanval ter hoogte van commissariaat. Politieman is naar ziekenhuis overgebracht, maar niet in levensgevaar. Alle steun aan Politie Brussel. — Jan Jambon (@JanJambon) November 20, 2018

Policista utrpěl zranění na krku a byl převezen do nemocnice, jeho zranění je ale jen lehké. Těžké zranění naopak utrpěl sám útočník, kterého kolegové napadeného strážníka postřelili.

V Belgii panují zvýšená bezpečnostní opatření mimo jiné v souvislosti s teroristickým útokem z března 2016, kdy sebevražední atentátníci na bruselském letišti Zaventem a ve stanici metra Maalbeek zabili 32 lidí. Již od atentátů v Paříži z 13. listopadu 2015 platil v zemi třetí ze čtyř stupňů ohrožení terorismem. Od letošního ledna platí už jen druhý stupeň.

Od pondělí je v Belgii na návštěvě francouzský prezident Emmanuel Macron. V úterý by se měl v doprovodu belgického krále Philippa vydat do bruselské části Molenbeek, ve které žilo několik teroristů zapojených do útoků v Bruselu a Paříži.