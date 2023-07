Před Kongresem promluvil bývalý rozvědčík: USA tají dlouholetý program zkoumání UFO

Vláda Spojených států drží v tajnosti dlouholetý program, který se zabývá shromažďováním a reprodukcí létajících objektů neznámého původu. Při slyšení v americkém Kongresu to ve čtvrtek řekl bývalý člen vládní pracovní skupiny ve věci "neidentifikovaných anomálních jevů" (UAP), jak američtí činitelé nyní mluví o fenoménu běžně označovaném zkratkou UFO.

Bývalý voják David Grusch v minulosti působil jako rozvědčík a byl součástí pracovní skupiny pro studium UAP. Při napjatě očekávaném slyšení před jedním z výborů Sněmovny reprezentantů jej doprovodili někdejší příslušníci vzdušných sil amerického námořnictva David Fravor a Ryan Graves. Svědci prezentovali incidenty se záhadnými úkazy jako něco "rutinního".

Grusch vypověděl, že byl během svých oficiálních aktivit informován o programu fungujícím po desetiletí, jehož cílem je zajišťovat havarované UAP a vyrábět jejich repliky. Sám prý k těmto operacím neměl přístup a žádné mimozemské stroje neviděl, tvrdí však, že jej 40 svědků ujistilo, že existují.

Na otázku, zda USA mají informace o mimozemském životu, odpověděl, že vláda pravděpodobně pozoruje "nelidské" aktivity od 30. let minulého století.

Veřejně s těmito tvrzeními Grusch poprvé vystoupil před několika týdny, důkazy pro jeho výpovědi však nejsou k dispozici. Některé jeho výroky přitom vyvolávají skeptické reakce, jako když v televizním rozhovoru řekl, že zatajovaná UFO mohou pocházet z "dodatečných dimenzí". Také například řekl, že mnohé jevy pozorované americkou armádou jsou velké "jako fotbalové hřiště".

Americké ministerstvo obrany jeho tvrzení odmítá, informuje agentura AP. Mluvčí Pentagonu uvedla, že vyšetřovatelé nenašli žádné informace, které by podporovaly tvrzení, že takový program v minulosti existoval či aktuálně existuje.

Tématu UAP nicméně americké instituce věnují čím dál větší pozornost. Kongres loni v této věci uspořádal první slyšení po více než 50 letech, při němž armádní představitelé uvedli, že evidují stovky incidentů se záhadnými létajícími objekty. Američtí činitelé o výzkumu těchto jevů hovoří jako o otázce národní bezpečnosti, vzhledem k obavám, že pozorované úkazy mohou být napojené na soupeře Washingtonu.

Americký Senát aktuálně projednává opatření, které by vládu donutilo, aby po desetiletích mlčení zveřejnila záznamy týkající se pozorování UFO. Návrh požaduje, aby americký národní archiv sbíral informace a záznamy o UFO od všech "relevantních vládních úřadů", načež by se zveřejňovaly, pokud by kontrolní komise u konkrétních z nich jasně nezdůvodnila, proč mají zůstat utajeny.

Video: Starší záběry, na kterých američtí piloti zachytili let neidentifikovatelných objektů (19. 9. 2019)