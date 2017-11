USA poprvé zaútočily na bojovníky Islámského státu v Somálsku

před 20 minutami

USA poprvé provedly vzdušné údery proti bojovníkům Islámského státu v Somálsku, uvedla AP. IS zde rozšiřuje svou přítomnost, kterou dosud sužovalo hlavně násilí islamistů z radikálního hnutí Šabáb. Dva útoky bezpilotních letadel zabily několik teroristů IS na severovýchodě Somálska. Podle Washingtonu byly útoky koordinovány s vládou v Mogadišu. Somálští ozbrojenci přísahající věrnost IS se od Šabábu oddělili roku 2015. Hnutí Šabáb, napojené na globální teroristickou síť Al-Káida, usiluje o svržení prozápadní somálské vlády. V zemi chce pak zavést islámské právo šaría. Americké jednotky jsou do bojů s Šabábem zapojeny již deset let. Letos armáda USA své nasazení proti němu zintenzivnila.

