The New York Times: USA mají nové informace o ruských jaderných schopnostech

Spojené státy informovaly Kongres a spojence v Evropě o nových zpravodajských informacích ohledně ruských jaderných schopností, které by mohly představovat mezinárodní hrozbu, napsal ve středu list The New York Times (NYT) s odvoláním na nejmenované činitele.

Šéf zpravodajského výboru americké Sněmovny reprezentantů Mike Turner předtím vyvolal ve Washingtonu rozruch prohlášením, že Kongres byl informován o vážné hrozbě pro národní bezpečnost USA. NYT s odkazem na současného a také bývalého amerického představitele píše, že zpravodajské informace souvisejí s pokusy Ruska vyvinout kosmickou protisatelitní jadernou zbraň. Televize ABC News dříve uvedla, že zpravodajské informace se týkaly právě takovéto schopnosti. Informované zdroje televizi CNN a dalším médiím řekly, že varování souvisí s Ruskem a operacemi ve vesmíru. Podle dostupných informací nepředstavuje bezprostřední nebezpečí pro Američany. Nejmenovaní činitelé NYT řekli, že informace jsou závažné, ale zmíněná "schopnost" je stále ve vývoji a Rusko ji dosud nenasadilo. Nepředstavuje proto podle nich naléhavou hrozbu pro USA, Ukrajinu nebo americké spojence v Evropě. Jaderná zbraň se na oběžné dráze nenachází, dodali činitelé podle NYT. Informace jsou přísně utajované a představitelé tvrdí, že je s ohledem na zdroj nelze odtajnit. Kongresman Mike Turner ve svém krátkém komuniké hrozbu nespecifikoval, pouze uvedl, že informace o ní ve středu dostali všichni členové Kongresu. "Žádám, aby prezident (Joe) Biden odtajnil všechny informace o této hrozbě, aby Kongres, administrativa a naši spojenci mohli otevřeně projednávat kroky potřebné k odpovědi na tuto hrozbu," dodal. K věci se pak začali vyjadřovat i jiní představitelé Kongresu, přičemž další člen zpravodajského výboru Jim Himes novinářům řekl, že hlášení upozorňuje spíše na dlouhodobý problém, byť potenciálně vážný. Kongresman vládu zaskočil, soudí AP Zároveň se spekulovalo, že kauza souvisí se čtvrtečním hlasováním sněmovny o prodloužení kontroverzního opatření umožňujícího americkým rozvědkám sledování komunikace cizinců v zahraničí. Turner tento nástroj podporuje a podle zdrojů listu The Washington Post byly informace o neznámé hrozbě získány právě na základě této pravomoci. Turnerovo vyjádření podle všeho zaskočilo Bidenovu vládu, napsala agentura AP. Prezidentův poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan měl krátce po jeho zveřejnění na programu tiskovou konferenci, kde vyjádřil nad kongresmanovým počínáním překvapení. Uvedl, že s Turnerem a dalšími kongresovými lídry má na čtvrtek naplánovanou schůzku. "Nejsem v pozici, abych z tohoto pódia mohl v tuto chvíli říct cokoli dalšího," prohlásil Sullivan. Podle amerických médií Turner zákonodárcům sdělil, že nové informace se týkají "destabilizující cizí vojenské schopnosti", nejmenované zdroje citované několika velkými médii pak věc spojily s Ruskem. Podle informací Reuters či webu Politico se Turnerovo varování týká vesmírných operací. Některá média také uvádějí, že američtí zákonodárci měli k informacím přístup už delší dobu. "Chtěl bych ujistit americký lid, že obavy veřejnosti nejsou na místě," reagoval na otázky na toto téma předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson s tím, že lídři Kongresu dostanou další informace na čtvrteční schůzce. "Pracujeme na tom," citoval jej na sociální síti X reportér CNN.