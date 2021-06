"Úplný ko*ot!" Divoce jedoucí kamion o centimetry minul cyklistu

Facebook/ Daniel Gular

Sprškou sprostých nadávek počastoval začátkem května slovenský cyklista řidiče kamionu určeného na převážení pokácených stromů. Chyběly centimetry, aby divoce jedoucí nákladní automobil srazil při předjíždění cyklistu na úzké komunikaci v lese poblíž vesnice Lozorno, která leží mezi Bratislavou a hranicí s Českem.

S předjížděním cyklistů se snaží vypořádat i Česko. Sněmovna v dubnu schválila, že řidiči při předjíždění cyklistů budou muset dodržet odstup 1,5 metru, resp. 1,0 metru v místech, kde je nejvyšší povolená rychlost 30 kilometrů za hodinu.

Důvodem změny je snaha o to, zajistit cyklistům co největší bezpečnost. Ti se mohou oprávněně cítit ohroženi, když je v nedostatečné vzdálenosti míjí o poznání rychleji jedoucí auto. I když nedojde přímo ke kontaktu, poryv aerodynamického víru vytvořeného autem by mohl způsobit, že cyklista spadne z kola a zraní se.