Fanoušci museli do fronty, mafián měl fotku hned. Ukrajinu pobouřily fotky s pohárem Ligy mistrů

před 1 hodinou

Trofej pro vítěze Ligy mistrů na Ukrajině nepřetržitě hlídají bodyguardi, tvrdila UEFA. Snímky na Instagramu prozradily, že ne tak docela.

Kyjev - Obyvatelé Kyjeva stáli počátkem měsíce v mnohahodinových frontách, aby se mohli vyfotit s pohárem pro vítěze Ligy mistrů. Představitelé UEFA tvrdí, že trofej na Ukrajině nepřetržitě hlídají bodyguardi. Snímky na Instagramu ale ukazují, že pokud máte ty správné známosti, nemusíte čekat v obří frontě, abyste si udělali selfie.

Už 29. dubna se na jednom instagramovém účtu objevila fotka dívky hrající si s pohárem na zadním sedadle luxusního automobilu. Uživatelé sociálních sítí ji rychle identifikovali jako Jelizavetu Čausovou, dceru předsedy fotbalového svazu a poslance za Blok Petra Porošenka Andrije Pavelka. I jeho druhá dcera Anastasija publikovala fotografii s pohárem.

Opravdovou bouři nevole ovšem vyvolala fotka z jednoho z chrámů v Dněpropetrovsku, kde pohár drží místní pop a po jeho boku je kromě prezidenta fotbalové federace Andrije Pavelka i místní byznysmen Olexandr Petrovskij.

Ten je v jistých kruzích znám pod přezdívkou Narik a podle současného generálního prokurátora Jurije Lucenka vedl v letech 2005-2006 kriminální gang a po zásahu policie se několik let skrýval v zahraničí. V roce 2010 se ale vrátil na Ukrajinu a snaží se budit dojem normálního podnikatele. S Pavelkem ho pojí i rodinné vztahy. Syn předsedy fotbalového svazu si vzal Petrovského dceru.

Ukrajinská lidová tvořivost

Podle někdejšího ředitele mistrovství Evropy v roce 2012 a dnes vysoce postaveného ukrajinského diplomata Markijana Lubkivského je skandál dokladem "absence kultury a ignorování etických norem".

"V očích Evropanů budeme i nadále podobní hrdinům filmů Emira Kusturici, seriálů o ruské mafii nebo děl o afrických diktátorech," napsal Lubkivskij na Facebooku.

Poměry na Ukrajině kritizuje i populární bloger vystupující pod jménem Xander Shtailer. "Vzít pohár do ruky se poštěstí jen neuvěřitelně talentovaným lidem. My jsme teď celé Evropě ukázali, že to je hovadina - že úplně stačí mít kmotra, bráchu, kámoše, který kašle na pravidla. A vy, burani, si polibte… Už jsme to s tím finále tak podělali, že by bylo lepší, kdyby se to hrálo někde jinde," nebral si servítky bloger.

Snímků poháru, o který se v sobotu v Kyjevě utká Liverpool a Real Madrid, se už chytili také místní vtipálci. Předhánějí se ve vymýšlení situací, do kterých se pohár na Ukrajině ještě může dostat.

Foto: Je libo mléko z poháru pro vítěze Ligy mistrů?